10 будущих фантастических фильмов, которые вы обязательно должны увидеть

В последнее время в статьях, посвященных кино, мы немало внимания уделяли фактору ностальгии, то есть лентам из прошлого, воспоминание о которых до сих пор вызывает теплые чувства у зрителей со стажем. Сегодня мы решили подойти к теме с противоположной стороны, а именно — заглянуть в недалекое будущее и выяснить, что из интересного нам готов предложить жанр в ближайшее время. Новые фантастические истории от Джеймса Кэмерона, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Кристофера Нолана, Дени Вильнева и т.д. — готовьте ведерки с попкорном, дамы и господа.

«Трон: Арес» / Tron: Ares

Дата выхода в Украине: 9 октября 2025 года

Режиссер: Йоахим Реннинг

В ролях: Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли, Джоди Тернер-Смит, Кэмерон Монеген, Сара Дежарденс, Хасан Минхаж, Джиллиан Андерсон, Джефф Бриджес

Официальный синопсис Walt Disney Pictures звучит так: «Фильм рассказывает о чрезвычайно развитой программе Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный для выполнения опасной миссии, что станет первой встречей человечества с существами искусственного интеллекта».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

«Арес» станет третьим фильмом во франшизе «Трон» после одноименной оригинальной ленты 1982 года и сиквела с подзаголовком «Наследие», появившегося на экранах в конце 2010-го. Первая часть Стивена Лисбергера была примечательна тем, что предложила революционные визуальные эффекты, основанные на широком использовании раннего CGI и подарившие зрителю поистине самобытный сеттинг. Во второй, над которой работал Джозеф Косински, создатели также сделали ставку на аудиовизуальную составляющую, подкрепляя стильное изображение выдающейся электроникой от Daft Punk.

Несмотря на то, что поначалу в Disney хотели делать продолжение «Наследия» с тамошним актерским составом, в итоге проект двинулся в другом направлении, и единственным склеивающим материалом между всеми тремя фильмами остался Кевин Флинн в исполнении Джеффа Бриджеса.

Также сообщалось, что студия планировала представить персонажа, полностью сгенерированного искусственным интеллектом, но от этой идеи отказались ввиду вероятной негативной реакции на фоне нюансов, связанных с регулированием использования ИИ в кинопроизводстве. За музыкальное оформление на этот раз будет отвечать американская индастриал-рок-группа Nine Inch Nails.

Единственное, что омрачает премьеру, это желание исполнителя главной роли и участника рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить на болотах, о чем он заявил в октябре прошлого года. На эти возмутительные для украинцев заявления отреагировали и в МИД, отметив, что «ощущение «русской энергии» Джареда Лето и его желание выступать в россии является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы».

«Хищник: Дикие земли» / Predator: Badlands

Дата выхода в Украине: 6 ноября 2025 года

Режиссер: Дэн Трахтенберг

В ролях: Эль Фэннинг, Димитриус Колоаматанги

«События разворачиваются в будущем на отдаленной планете. Там молодой Хищник, изгнанник из своего клана, находит неожиданного союзника в лице Тии и отправляется в опасное путешествие, чтобы столкнуться со своим злейшим врагом» — говорится в официальном синопсисе.

«You’re one ugly motherf*cker!» — когда-то воскликнул майор Алан «Голландец» Шефер с соответствующим акцентом Арнольда Шварценеггера, увидев мерзкое подобие инопланетного охотника. Вместе с тем Железный Арни приложил мускулистую руку к созданию очередного кинокульта. С тех пор много воды утекло: «Дикие земли» станет седьмым появлением высокотехнологичного пришельца на экранах в рамках основной киносерии и девятым с учетом разборок с Чужим.

После того то ли кошмара, то ли клоунады, что выдал Шейн Блэк в 2018-м, вера в проект у многих пошатнулась, но вернул ее Дэн Трахтенберг, поскольку его «Добыча» (2022) и совсем недавняя анимационная антология «Убийца убийц» были положительно восприняты критиками и зрителями. Этот же человек ответственен и за новую главу в истории яутжа. Ее особенность будет заключаться в том, что впервые Хищник появится перед зрителем как главный герой, а не как антагонист.

Любопытно и то, что Элль Фэннинг сыграет синтетика всем нам хорошо известной компании «Вейланд-Ютани», что вновь свяжет франшизу с серией о ксеноморфах. Ну и возрадуйтесь те, кому надоели беспомощные метания homo sapiens — в этой истории, похоже, им места не нашлось (разве что, судя по трейлеру, какая-то кучка статистов получит на орехи).

«Бегущий человек» / The Running Man

Дата выхода в Украине: 13 ноября 2025 года

Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Глен Пауэлл, Кэти О’Брайан, Дэниел Эзра, Джош Бролин, Карл Глусман, Ли Пейс, Майкл Мера, Уильям Мэйси, Колман Доминго

В недалеком будущем мир разделился на элиту и пролетариат. Для одних жизнь — это череда привилегий, для других — борьба за выживание. Единственный шанс выбраться из бедности — принять участие в смертельном реалити-шоу «Бегущий человек», где охотники охотятся на участников, а зрители жаждут зрелища. Отчаявшийся рабочий Бен Ричардс становится участником игры, чтобы спасти семью. Но он не просто беглец — он вызов системе. Теперь его преследуют не только безжалостные охотники, но и сам создатель шоу. Чтобы выжить, он должен изменить правила игры» — сообщает сайт кинопрокатчика.

Это будет вторая экранизация одноименного романа (1982) Стивена Кинга после «Бегущего человека» образца 1987 года — культового антиутопического боевика с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. За киноадаптацию взялся британский постановщик Эдгар Райт, подаривший этому миру ленты «Зомби по имени Шон» (2004), «Скотт Пилигрим против всех» (2010) и «Малыш на драйве» (2017).

На замену мускулистому австрийцу пришел Глен Пауэлл, который не впервые снимается в кино, тесно связанном с давно прошедшими эпохами — достаточно вспомнить его участие в новейших версиях «Топ Гана» (2022) и «Смерчей» (2024). К тому же актер рассказал, что он и Райт связывались с Арнольдом по FaceTime, чтобы обсудить титульную партию, и Шварценеггер дал фильму свое благословение. Также напомним, что Пауэлл и Арни уже встречались на съемочной площадке боевика «Неудержимые 3» (2014).

Кстати, чтобы избежать прямой конкуренции с «Хищником», Paramount Pictures решили отложить релиз на неделю позже. Таким образом и в украинских кинотеатрах лента стартует 13 ноября вместо запланированного изначально 6 числа.

«Аватар: Огонь и пепел» / Avatar: Fire and Ash

Дата выхода в Украине: 18 декабря 2025 года

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Клифф Кертис, Кейт Уинслет, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Уна Чаплин, Джованни Рибизи, Дэвид Тьюлис

Через год после того, как Джейк Салли и Нейтири поселились в клане Меткаина, они сталкиваются с новым, агрессивным племенем На’ви, известным как Люди пепла во главе с зажигательной лидершей Варанг. Она заключила союз с врагом Джейка, полковником Куоритчем, в то время как конфликт на Пандоре обостряется до разрушительных последствий.

К содержанию «Аватара» можно относиться по-разному, но трудно спорить с тем фактом, что это эпический пышный киноатракцион, насыщенный передовыми технологиями в области спецэффектов, и в целом большое кинособытие, на фоне которого меркнет подавляющее большинство остальных блокбастеров. Учитывая тот факт, что «Огонь и пепел» снимался параллельно с «Аватаром: Путь воды» (2022), третий фильм не пришлось ждать много лет, как это произошло между выходом оригинала и его сиквела. Сообщалось, что это будет самая длинная часть в серии.

Кстати, со 2 октября планируется повторный прокат «Пути воды», так что есть шанс посмотреть кино на большом экране, если по каким-то причинам вы не успели этого сделать во время актуального проката.

Вот что сказал о своем детище сам Джеймс Кэмерон:

«Главным творческим шагом в «Аватаре 3» станет большая глубина персонажей. Мы видим новые культуры, новых существ — все то же, что можно ожидать от фильма «Аватар», но вся идея этого цикла фильмов заключается в том, чтобы жить с этими людьми и вместе с ними пройти это эпическое путешествие. Поэтому, я думаю, речь идет не о том, что «мы покажем вам лучшие водные визуальные эффекты из когда-либо созданных», а о том, чтобы глубже проникнуть в душу и сердце персонажей».

Как известно, после «Огня и пепла» Кэмерон планирует снять еще два сиквела, предварительно запланированные на 2029 и 2031 годы. Как думаете, сможет ли третий фильм побить кассовый рекорд оригинала?

«Проект «Аве Мария» / Project Hail Mary

Дата выхода в Украине: 20 марта 2026 года

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг, Сандра Гюллер, Милана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс

Рейнланд Грейс приходит в себя на космическом корабле и ничего не помнит ни о себе, ни о своей миссии. Он постепенно приходит к выводу, что остался единственным выжившим из членов экипажа, отправленного в Тау Кита для решения катастрофической ситуации на Земле. В поисках ответов Грейс должен положиться на свои научные знания, изобретательность и человеческую волю, но, возможно, ему не придется искать самостоятельно.

Сюжет ленты основан на романе «Проект «Радуйся, Мария», появившегося на полках книжных магазинов в 2021 году, американского писателя Энди Вера. Напомним, что это тот самый человек, который написал «Марсианина», успешно экранизированного Ридли Скоттом 10 лет назад. Оттуда же сюда перекочевал и сценарист Дрю Годдард.

Исполнителя главной роли Райана Гослинга уже не впервые берутся отправлять в космическое путешествие, ведь именно он изобразил Нила Армстронга в «Человеке на Луне» (2018) Демьена Шазелла. Кроме того, актер выступил одним из продюсеров ленты.

Amazon MGM Studios выпустила трейлер 30 июня, а уже 9 июля было объявлено, что ролик собрал 400 миллионов просмотров на всех платформах за первую неделю. Такая впечатляющая цифра сделала его самым популярным трейлером в истории среди фильмов, не являющихся сиквелами или римейками. Очевидно, что люди очень сильно хотят посмотреть это кино.

«Собачьи звезды» / The Dog Stars

Дата выхода в Украине: 26 марта 2026 года

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Маргарет Куолли, Джейкоб Элорди, Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг

Действие фильма разворачивается после пандемии вируса гриппа, который едва не уничтожил человечество. В центре повествования находятся гражданский пилот Хиг, его пес и суровый бывший морской пехотинец Бэнгли. Однажды Хигу удается перехватить радиосигнал, и в попытке найти других выживших он отправляется в рискованное путешествие.

Сюжет нового постапокалиптического триллера от сэра Ридли Скотта основан на одноименном романе (2012) американского писателя Питера Хеллера. После эпических марвеловских страстей и недавнего «Оружия» на съемочной площадке снова воссоединяются Джош Бролин и Бенедикт Вонг.

Сейчас подробностей об этом проекте не так много — съемки начались в апреле в Италии и вероятно продолжаются до сих пор, по крайней мере об их завершении объявлено не было. На данный момент нет даже никаких промо-материалов, поэтому ждем интересных подробностей о картине вскоре.

«Мандалорец и Грогу» / Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Дата выхода в Украине: 21 мая 2026 года

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер, Джонатан Койн

Создатели сериала «Мандалорец» Джон Фавро и Дэйв Филони планировали запустить четвертый сезон своего хитового шоу, однако из-за голливудских забастовок 2023 года производство было отложено. В итоге в Lucasfilm решили двигать франшизу в другое русло, и в январе 2024-го студия анонсировала полнометражку, посвященную Дину Джарину и Малышу Йоде.

Это будет первый фильм во вселенной «Звездных войн» с момента выхода «Скайуокера. Восход», отгремевшего в кинотеатрах в 2019 году и закрывшего многострадальную Сагу Скайуокеров. После этого все без исключения проекты в рамках культовой серии были предназначены исключительно для стримингового сервиса Disney+, и многие из них, будем откровенны, разочаровали фанатов. Интересно посмотреть, готов ли мир к возвращению легендарного бренда Star Wars на большие экраны.

В одном из интервью актер Джанкарло Эспозито проговорился, что этот замысел может перерасти в трилогию. Впрочем, гнать лошадей пока не стоит, ведь на любые продолжения можно рассчитывать только в том случае, если «Мандалорец и Грогу» будет успешным в прокате. И это вполне возможно, ибо, как сообщалось ранее, бюджет ленты составил около $160 млн, что на фоне бюджетов из предыдущей трилогии выглядит очень скромно.

Безымянный фильм Стивена Спилберга

Дата выхода в Украине: 12 июня 2026 года

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон, Колман Доминго, Уайатт Расселл

В апреле 2024 года стало известно, что следующим фильмом Стивена Спилберга должен стать научно-фантастический проект о летающей тарелке. Радует то, что лента будет создана по собственной оригинальной идее Спилберга, а помочь воплотить ее на бумаге было доверено сценаристу Дэвиду Кэппу, до этого работавшему с мэтром над двумя первыми «Парками Юрского периода» (1993, 1997), «Войной миров» (2005) и «Индианой Джонсом и королевством хрустального черепа» (2008).

В июне в аккаунте X издания Deadline появилось сообщение, посвященное Дэвиду Кэппу, благодаря которому стало известно, что съемки завершились «около трех недель назад», а сам фильм представляет собой «очень эмоциональный опыт». Учитывая это можно сделать вывод, что сейчас проект, который еще даже не получил официального названия, находится на стадии постпродакшена.

«Одиссея» / The Odyssey

Дата выхода в Украине: 16 июля 2026 года

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Зендея, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Эллиот Пейдж, Химеш Патель, Саманта Мортон, Миа Гот, Космо Джарвис

Это история о легендарном царе Итаки Одиссее, стремящемся воссоединиться со своей женой Пенелопой. Здесь описываются его встречи с причудливыми мифическими существами, такими как циклоп Полифем, сирены и богиня-ведьма Цирцея, во время его долгого и опасного путешествия домой после Троянской войны.

Несмотря на то, что в этой статье мы заглядываем в будущее, не трудно заметить, что практически все из представленных здесь фильмов так или иначе основываются на художественных произведениях, будь то кинематографических или литературных, из прошлого. Дальше всех, причем с огромным отрывом, пошел Кристофер Нолан — в основе его эпического фэнтезийного блокбастера с заявленным бюджетом в $250 млн лежит признанный шедевр мировой литературы — одноименная древнегреческая эпическая поэма Гомера.

Вокруг этого чрезвычайно масштабного и амбициозного проекта со звездным актерским составом, несмотря на отсутствие трейлера, всплывают многочисленные новости и ведутся горячие дискуссии, в том числе и на ITC. Например, у ряда зрителей возникли вопросы относительно аутентичности шлема, красующегося на Мэтте Дэймоне в одном из первых официальных промокадров. Или можно вспомнить скандал, связанный с тем, что Нолана обвинили в разжигании «жестоких репрессий» из-за съемок в оккупированном городе.

Из интересных фактов — по инсайдерской информации это будет самая дорогая картина в карьере английского постановщика (хотя «Темный рыцарь: Возвращение легенды» (2012) обошелся примерно в те же средства), а также первый в истории фильм, полностью снятый на пленочные камеры IMAX. На апрельской презентации CinemaCon студия Universal позиционировала будущий проект как «кинематографический шедевр, которым, скорее всего, гордился бы сам Гомер». Возможно, именно поэтому продажи билетов открыли еще за год до премьеры, которые впоследствии взялись перепродавать по завышенным ценам.

«Дюна: Часть третья» / Dune: Part Three

Дата выхода в Украине: 18 декабря 2026 года

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Роберт Паттинсон

«Часть третья» завершит эпическую кинотрилогию Дени Вильнева, основанную на романах Фрэнка Герберта из цикла «Хроники Дюны». Конкретно этот фильм будет снят по мотивам второй книги масштабной эпопеи «Мессия Дюны», увидевшей свет в 1969 году.

По примеру Нолана Дени Вильнев собирается снимать на пленочные камеры IMAX, хотя не полностью; это будет первая работа постановщика с 2010 года не в цифре. Съемки стартовали на киностудии Origo 8 июля в Будапеште, к основному актерскому составу присоединился Роберт Паттинсон, который, вероятно, исполнит роль антагониста Скайтела.

Напомним, предыдущий фильм «Дюна: Часть вторая» вышел на экраны в феврале 2024-го и заработал в прокате более $700 млн, а в ноябре того же года на HBO стал доступен к просмотру сериал «Дюна: Пророчество», получивший в целом положительные отзывы зрителей и критиков.

В мае поступила новость, что Marvel перенесли своих «Мстителей: Судный день» на декабрь следующего года; таким образом супергеройский блокбастер должен премьероваться в один день с эпической космооперой Вильнева. Но что-то подсказывает, что Кевин Файги и компания таки изменят дату релиза, ибо все это выглядит натурально выстрелом себе в ногу для и без того загибающейся супергероики.

Делитесь в комментариях, какие из приведенных выше фильмов вы ожидаете больше всего, и почему. Или предлагайте свои варианты грядущего фантастического кино, однозначно заслуживающего внимания зрителей.