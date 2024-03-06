Новости Устройства 06.03.2024 в 14:22 comment views icon

Игровой ноутбук ASUS ROG ROG Zephyrus G16 (2024) в Украине стоит от 90 тыс грн. С OLED-дисплеем и Core Ultra 9 185H ─ от 125 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Игровой ноутбук ASUS ROG ROG Zephyrus G16 (2024) в Украине стоит от 90 тыс грн. С OLED-дисплеем и Core Ultra 9 185H ─ от 125 тыс. грн

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) сообщил о начале продаж в Украине относительно тонкого и легкого игрового ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024). Устройство получило новый алюминиевый корпус и матричную подсветку Slash Lighting на крышке корпуса. Она имеет вид ленты, проходящей по диагонали, и демонстрирует анимированные эффекты с возможностью настройки

Новый ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) может быть оснащен 16-ядерным (22 потока) процессором Intel Core Ultra 7 155H (до 4,8 ГГц) или Core Ultra 9 185H (до 5,1 ГГц), в котором используется блок NPU Intel AI Boost. Система также содержит до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 МГц (на плате), два SSD M.2 2280 PCIe 4.0 суммарной емкостью до 4 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4070 или RTX 4090 для ноутбуков.

Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) в в Україні коштує від 90 тис грн. З OLED-дисплеєм та Core Ultra 9 185H ─ від 125 тис. грн

16-дюймовый дисплей предлагается в двух версиях: OLED с откликом 0,2 мс или ROG Nebula IPS-класса с откликом 3 мс. В обоих случаях разрешение составляет 2,5K (2560×1600 пикселей), поддерживается частота обновления 240 Гц, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500 и обеспечивается охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) также получил более крупные (на 25%) и громкие (на 47%) динамики, оснащен более крупными кнопками и увеличенным тачпадом. Аудиосистема поддерживает Dolby Atmos, Hi-Res Audio и обеспечивает двустороннее шумоподавление. Устройство имеет интерфейсы Thunderbolt 4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery), Type-C USB 3.2 Gen 2 (поддержка DisplayPort / Power Delivery), два Type-A USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, кард-ридер SD (UHS-II) и аудиовыход. Емкость аккумулятора составляет 90 Вт-ч. Несмотря на мощные компоненты, их удалось разместить в корпусе размерами 35,4×24,6×1,49~1,74 см, а вес составляет 1,85 кг.

Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) в в Україні коштує від 90 тис грн. З OLED-дисплеєм та Core Ultra 9 185H ─ від 125 тис. грн

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) будет доступен в Украине по цене от 89 999 грн. Конфигурацию с OLED-дисплеем, процессором Intel Core Ultra 9 185H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ можно приобрести по рекомендованной цене 124 999 грн. Вместе с новинкой предлагается трехмесячная подписка Xbox Game Pass.

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