«Игру вообще тестировали?»: MindsEye от автора GTA имеет только 42% положительных отзывов из-за багов и лагов

Состоялся релиз MindsEye, игры от автора GTA, который далек от слова триумф — в Steam лишь 42% положительных отзывов. Игроки называют оптимизацию не просто плохой, а катастрофической.

Экшн в открытом мире на Unreal Engine 5 от Лесли Бензиса, бывшего руководителя Rockstar North (разрабатывал GTA 3 и 5) вышел разгромный. Перед релизом многие ожидали катастрофы — после того, как двое ключевых сотрудников студии покинули команду за неделю до запуска. Предыдущие показы вызвали неоднозначную реакцию, хотя руководители считали, что за негативом стоит Rockstar.

Когда MindsEye наконец вышла, то стало очевидно, что негативные отзывы были справедливыми. Игроки жалуются на проблемы с оптимизацией, баги, нестабильную частоту кадров и «шизофренический» сюжет. Даже мощные компьютеры с RTX 4080 не обеспечивают стабильную работу без DLSS.

Например, на системе с RTX 5090, Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ DDR5 игра показывает 45 FPS на 4K Epic без DLSS, но иногда проседает до 37. Вместе с DLSS Performance — 65 FPS, хотя все равно бывают падения до 53. Даже с Frame Generation в отдельных сценах FPS может опускаться до 30. А мерцание, размытие, глюки освещения, сбои анимации и проблемы с рендерингом делают игру почти непригодной для комфортного геймплея.

Отдельно игроки упоминают физику вождения — машина начинает дергаться еще в самом начале, когда персонажу впервые дают сесть за руль. Хотя MindsEye предлагает побочные миссии, гонки и активности, многие просто не доходят до них — либо из-за фризов, либо теряют интерес.

«Забудьте об оптимизации. Забудьте о стабильности. Я продолжил игру, проигнорировал явную ошибку во время сюжетной сцены и попробовал еще раз. Но честно? Я отказываюсь верить, что эта игра прошла реальное тестирование. Это просто невозможно», — пишут в отзывах.

Помимо игроков на ПК, недовольными остались владельцы Xbox-версии. Она стартовала без обещанного «финального патча» из-за задержки сертификации, и лишь позже получила обновление с исправлениями.

«Я очень разочарован. Теперь понятно, почему вы не раздавали копии для обзора. Первая игра — и ваша репутация уже разрушена. Не понимаю, зачем было рисковать и выпускать игру в таком состоянии», — добавляет пользователь.

Напомним, MindsEye — это сюжетный приключенческий триллер, где игрок управляет Джейкобом Диасом, бывшим солдатом с нейроимплантатом в голове и потерей памяти. Игра сочетает сюжет в стиле киберпанк и боевиков 90-х. Игра MindsEye вышла 10 июня на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. В Steam она стоит ₴1,125.

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Источник: DSOGaming