Игры с PlayStation 5 на ПК или Steam Deck: приложение PSStream имитирует PS Portal

Это приложение может вскоре может исчезнуть из Steam из-за вероятного запрета Sony, но пока PSStream превращает любое совместимое устройство в облачную консоль PlayStation Portal.

PSStream транслирует более широкий перечень игр для PlayStation 5 и 4 на ПК с Windows, Steam Deck и устройствах Linux. Как и на портативных устройствах PS Portal, пользователи могут играть в облачные игры, недоступные через PS Plus Premium. Sony может потребовать удаления приложения, поскольку оно, вероятно, получает доступ к учетной записи PSN без согласия компании.

Sony имеет официальное приложение PS Remote Play, которое позволяет запускать игры для PS4 и PS5 через сеть. Между тем альтернатива в виде PlayStation Plus сосредоточена на облачных функциях. Однако ни один из вариантов не выполняет всех функций PSStream. Официально заявлено о следующих возможностях:

  • Потоковая передача видео H.265 / H.264 с разрешением до 1080p 60 FPS
  • Аппаратное ускорение декодирования с поддержкой HDR
  • Полная поддержка ввода: контроллеры, клавиатура и мышь, тачпад и гироскоп
  • Микрофон и потоковое аудио
  • Автоматическое подключение и поддержка нескольких профилей для быстрой настройки
  • Настраиваемые параметры потоковой передачи, включая битрейт, разрешение и выбор кодека
  • Синхронизация профиля Steam Cloud для обеспечения согласованности настроек на всех устройствах
  • Просмотр трофеев PS в приложении

Недавно портативное устройство Sony получило возможность запускать больше игр для PS5 без использования главной консоли. Независимость от PlayStation Remote Play сделала его более привлекательным, что, вероятно, сделало его более привлекательным, помогло увеличить его продажи. Подписка на PS Plus Premium включает облачную потоковую передачу некоторых игр. Несмотря на это, игроки теперь имеют доступ к другим собственным играм, которые не входят в сервис.

PSStream имеет вкладки для удаленной и облачной игры. В разделе облака игроки могут просматривать каталог игр по подписке. Меню «Библиотека игр PS5» показывает другие совместимые возможности, которые пользователи уже приобрели.

Первоначальные отзывы положительные: пользователи утверждают, что приложение воспроизводит новые возможности PS Portal. Однако, как сообщает Notebookcheck, компания также имеет планы официальной поддержки своих уникальных функций на ПК. PSStream уже несколько месяцев присутствует в Steam и стоит 163 гривны.

