Новости Игры 27.02.2024 в 17:36 comment views icon

Топ-менеджер Sony похвасталась высоким спросом на PlayStation Portal, но назвать точные цифры продаж отказалась

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Sony изначально считали нишевость одним из ключевых преимуществ 200-долларового PlayStation Portal — сейчас компания крайне довольна продажами и высоким спросом на портативное устройство, которое создавалось именно как дополнение для PS5, а не альтернатива PSP или PS Vita. Эти и другие интересные детали рассказала вице-президент Sony по управлению продукцией Хироми Вакаи в интервью изданию Game File.

Что за PlayStation Portal

PlayStation Portal — гаджет для стриминга игр с PS5, который, де-факто, является модификацией DualSense, дополненной 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. На нём нельзя запускать игры через «облако»-* только передавать картинку с PS5. Этим, а также отсутствием поддержки Bluetooth-аксессуаров, PlayStation Portal проигрывает полноценным портативкам, таким как Steam Deck и ASUS ROG Ally. Несмотря на особенности и противоречивые оценки профильных СМИ и обычных потребителей, на старте продаж в ноябре 2023 года всю первую партию PlayStation Portal на старте продаж в ноябре 2023 года быстро раскупили, и тогда это многих удивило. С другой стороны, Sony не делилась производственными планами и не детализировала объем первой партии.

Продажи PlayStation Portal

В разговоре со Стивеном Тотило топ-менеджер Sony впервые затронула тему успешности PlayStation Portal и заодно уточнила позиционирование устройства, которое никогда не претендовало на роль альтернативы PSP или PS Vita. Госпожа Хироми Вакаи спрос на PlayStation Portal «и дальше превосходит ожидания» Sony — пока новинку трудно купить, поскольку в большинстве магазинов гаджет закончился. В то же время топ-менеджер Sony отказалась называть точные цифры продаж. «И хотя точными цифрами поделиться не можем, спрос продолжает превышать наши ожидания», — цитирует Тотило слова Вакаи.

Вице-президент Sony также рассказала, что реакция на анонс оказалась такой, как ожидала компания — устройство всегда рассматривалось как нишевое и предназначалось пользователям с конкретными потребностями. Более того, еще до старта продаж в Sony четко понимали, что далеко не все по достоинству оценят особую нишевость Portal. Изначально он создавался как максимально простой и удобный гаджет компаньон, который не потребует дополнительных усилий от разработчиков. Ключевая цель, по словам Хироми Вакаи, расширить возможности PS5 (обеспечить «качественный консольный опыт» на портативном экране и без необходимости находиться непосредственно перед консолью), а не полностью заменить его.

Хироми Вакаи ни словом не обмолвилась о планах Sony относительно PlayStation Portal или любых других портативных устройств, лишь отметила, что нынешним приоритетом является поставка дополнительных партий, чтобы все желающие могли купить себе устройство. Если что, в украинских магазинах дефицита PlayStation Portal не наблюдается — предложения стартуют от 8 799 грн. И недавно энтузиастам удалось взломать PlayStation Portal, запустить на ней эмулятор PPSSPP и даже поиграть в нативную версию GTA.

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