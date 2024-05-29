Игры YouTube Playables стали доступны на Android, iOS и в браузере — но пока не в Украине

После начала тестирования в прошлом году YouTube расширяет свои игры Playables на Android, iOS и веб. Это бесплатные небольшие игры, к которым можно получить доступ на YouTube в мобильных приложениях и на компьютере. Google называет их «веселым интерактивным способом просмотра YouTube» веселым интерактивным способом.

Игры можно найти на домашней странице, а также в панели Explore, снизу под Подкастами. Кроме того, игры можно сохранять в избранном.

В YouTube Premium видео будет продолжать воспроизводиться в фоновом режиме во время игры, а звук игры будет отключен. У бесплатных пользователей не будет этого удобства — звук игры будет работать. Над каждой игрой Playable есть элементы управления, которые позволяют выйти, включить/выключить звук, сохранить и получить доступ к дополнительному меню.

В настоящее время более 75 игр, включая Angry Birds Showdown, Cut The Rope и Trivia Crack. Категории включают экшн, спорт, головоломки, аркады, ролевые игры и стратегии, настольные и карточные игры, викторины и симуляторы.

YouTube сообщает, что с сегодняшнего дня «эксперимент Playables» распространяется на большее количество людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В ближайшие месяцы игры получат больше пользователей в ближайшие месяцы.

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Источник: 9to5google