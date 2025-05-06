OpenAI официально остается некоммерческой — компания пересмотрела решение об изменении статуса

OpenAI отменила собственно решение о преобразовании в коммерческую компанию после широких консультаций с общественностью и юристами.

«Мы приняли решение, чтобы некоммерческая организация оставила за собой контроль над ситуацией, после того, как выслушали общественных лидеров и провели обсуждение с офисами генеральных прокуроров Калифорнии и Делавэра. Мы с нетерпением ждем дальнейшего обсуждения деталей этого плана с ними, Microsoft и нашими новоназначенными комиссарами із некоммерческих организаций», — пишет Сэм Альтман в открытом письме к сотрудникам.

Этот шаг создателей ChatGPT означает пересмотр предложенной ранее реструктуризации и стал очередной неожиданностью для инвесторов. Предыдущая версия плана компании предусматривала существование OpenAI как корпорации в пользу общественного блага, где некоммерческая организация только владела бы акциями и имела бы ограниченное влияние. Новое решение сохраняет за некоммерческой организацией твердый контроль над операциями.

Некоторые бывшие сотрудники и Илон Маск, соучредитель OpenAI, который позже вышел из компании, раскритиковали предыдущий план реструктуризации из-за якобы устранения важного надзора за ее технологиями. Маск подал судебный иск с целью предотвращения изменений, рассмотрение которого до сих пор продолжается.

Недавно суд согласился с утверждениями, что Маск должным образом заявил о нарушении OpenAI неявного контракта, и о «несправедливом сохранении выгоды» от предыдущих инвестиций в другом статусе. Хотя сейчас суд в значительной степени поддерживает основную жалобу, OpenAI все же добилась отклонения некоторых частей иска, в частности утверждение, что Маск был введен в заблуждение публичными заявлениями OpenAI.

Компания также столкнулась с другими формами внешнего давления. В апреле группа юристов, исследователей искусственного интеллекта и экспертов технологий открыто выступила против планов OpenAI по реструктуризации в письмо генеральным прокурорам Калифорнии и Делавэра.

Бывшие сотрудники OpenAI, лауреаты Нобелевской премии и профессора права также прислали письма в государственные учреждения с просьбой остановить коммерческую реструктуризацию из-за опасений относительно безопасности контроля над гипотетическим сверхразумным искусственным интеллектом будущего.

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Хотя OpenAI и отказалась от разворота в пользу коммерческой деятельности, компания все еще планирует значительные изменения своей корпоративной структуры:

«Коммерческое LLC в составе некоммерческой организации перейдет в Корпорацию общественного блага (PBC) с той же миссией. Вместо нашей нынешней сложной структуры с ограниченной прибылью, которая имела смысл, когда казалось, что может быть одна доминирующая компания AGI, но не имеет смысла в мире многих замечательных компаний AGI, мы переходим к обычной структуре капитала, где каждый имеет акции. Это не продажа, а изменение структуры на что-то более простое», — объясняет Альтман.

Новый план может вызвать определенную неопределенность относительно финансового будущего OpenAI. Когда компания получила масштабный раунд финансирования на $40 млрд в марте, это было связано с определенными условиями. Так, японский конгломерат SoftBank, который выделил $30 млрд, прописал условие уменьшить свой вклад до $20 млрд, если OpenAI не сможет реструктуризироваться в полностью коммерческую организацию до конца 2025 года — что явно и произошло.

Источники: OpenAI, Ars Technica