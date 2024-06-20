Илон Маск объяснил, из-за чего «послал» матом рекламодателей в прошлом году и попытался смягчить свою позицию

Илон Маск в среду попытался оправдать и смягчить свои слова «Go. F—. Yourself» к рекламодателям, которые покинули X Twitter после его приобретения миллиардером и изменения политики. Оказывается, он «послал» не всех, а только тех, кто хотел «цензуры».

На фестивале рекламы «Каннские львы» в Каннах, Франция, генеральный директор WPP Марк Рид спросил Маска, что он имел в виду. Он ответил, что это было сказано в защиту свободы слова и не касалось в целом рекламной индустрии.

«Это касалось не рекламодателей в целом. Что касается свободы слова, я считаю, что важно иметь глобальную платформу свободы слова, где люди с широким диапазоном взглядов могут выражать свои взгляды. В некоторых случаях были рекламодатели, которые настаивали на цензуре. Мы собираемся поддерживать свободу слова, а не соглашаться на цензуру за деньги, что, по моему мнению, является правильным моральным решением. В конце концов… если нам придется делать выбор между цензурой и потерей денег, [или] цензурой и деньгами, или свободой слова и потерей денег, мы выберем второе», — ответил Маск.

Владелец X Twitter на этой неделе прилетел в Канны с целью заверить рекламные группы и глобальные бренды в будущем X. К нему присоединилась Линда Яккарино, генеральный директор X и бывшая глава глобальной рекламы и партнерства в NBC Universal.

Напомним, в ноябре Маск назвал антисемитскую публикацию «фактической правдой» — с тех пор более 100 брендов прекратили рекламное сотрудничество с его соцсетью. По оценкам The New York Times, компания тогда могла потерять $75 млн. Позже Маск посетил саммит DealBook 2023 в Нью-Йорке, где вместо извинений в грубой форме заявил, что рекламодатели, которые будут прекращать рекламу на платформе, должны уйти из нее.

«Если кто-то будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами, то идите к черту. Идите нахуй. Это понятно? Надеюсь, да», — неожиданно заявил Маск и далее обратился напрямую к директору Disney Бобу Айгеру, который ранее выступал на этом же мероприятии. «Эй, Боб, если ты в аудитории».

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Сейчас Маск в значительной степени «дал заднюю»:

«Конечно, рекламодатели имеют право появляться рядом с контентом, который они считают совместимым с их брендами. Но не круто настаивать на том, что на платформах не может быть контента, с которым они не согласны. Чтобы X был публичной площадкой для мира, ему действительно лучше быть платформой свободного слова — это не означает, что люди могут говорить незаконные вещи; это свобода слова в рамках закона».

Настоящее отношение Илона Маска к свободе слова можно увидеть в комментарии, которым он призывает признать украинский сайт Texty.org.ua террористической организацией. Похоже, свободу слова должны иметь не все.

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Источник: CNBC