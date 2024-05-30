Дональд Трамп рассматривает Илона Маска в качестве советника президента — бизнесмены обсуждали это, выборы и политический вопрос

Илон Маск может стать советником президента, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, если бывший президент снова вернется на должность. Оба бизнесмена обсуждали такую возможность, сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Маск и Трамп ужинали вместе и обсуждали такие вопросы, как иммиграция, технологии и космические силы США. Хотя роль Маска и детали неясны, источники сообщают об обсуждении того, как Маск может внести свой вклад в безопасность границ и экономическую политику. Однако окончательного решения пока нет и назначение может не состояться.

Несмотря на некоторые разногласия с Трампом, Маск проинформировал его о своей текущей кампании влияния, направленной на убеждение влиятельных бизнес-лидеров США не поддерживать Джо Байдена. Также он работает с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельцом над инвестициями в проект «предотвращения мошенничества выборщиков», чтобы обеспечить «честный подсчет голосов».

В последние месяцы Маск делал много политических заявлений и открыто выражал свои взгляды на администрацию Байдена. В марте генеральный директор Tesla заявил в X, что несколько лет назад он голосовал «на 100% за демократов».

«Теперь, я думаю, нам нужна красная волна, иначе Америка поджарится», — написал Маск. В том же месяце он заявил, что не планирует делать пожертвования Трампу или Байдену. Но перед этим его биограф Уолтер Айзексон писал в книге «Илон Маск», что миллиардер говорил: «Трамп может быть одним из лучших дураков в мире».