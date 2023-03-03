Илон Маск показал, как два робота Optimus собирают третьего, и заявил, что это подразделение Tesla превзойдет автомобильное

В рамках проведения Investor Day 2023 компания Tesla показала новое видео с участием человекоподобных роботов Optimus. Через 19 месяцев после первоначального анонса теперь робот Tesla способен ходить и выполнять различные задачи.

Илон Маск добавил, что еще в октябре прошлого года робота нужно было выкатить на сцену, чтобы тот смог помахать публике. Теперь робот способен ходить самостоятельно, хотя «это не паркур», добавил Маск. Он заявил, что скорость разработки весьма значительна, и теперь у компании есть несколько роботов.

В показанном видео Optimus идёт, хотя и довольно медленно по сравнению с роботом Atlas. Он также использует противопоставленные большие пальцы и гуманоидные руки. Также был показан фрагмент, в котором один робот сначала берет механическую руку со стенда, затем переносит её на место сборки, где второй робот закрепляет руку на корпусе третьего робота.

По словам Маска, роботы Tesla предложат то, чего нет у других — передовой искусственный интеллект. Кроме того, для Optimus были созданы специально разработанные приводы:

«Мы разработали электродвигатель, коробку передач, силовую электронику, очевидно, аккумулятор, все остальное, что входит в Optimus. Мы были очень удивлены, обнаружив, как мало было в наличии на полке. В мире существует огромное количество электродвигателей, редукторов и прочего, и мы обнаружили, что ни один из них не подходит для человекоподобных роботов».

Илон Маск добавил, что инвесторы пока не осознают потенциал этого направления, но роботы в будущем превзойдут автомобильное подразделение по объему бизнеса.

Источник: gadgettendency