Миллион слушателей, DDOS-атака и похвала Путина — главное об интервью Илона Маска с Трампом

Трамп называл разговор с Маском одним из «самых больших интервью в истории», а Илон ожидал как минимум 8 млн слушателей. Однако все с самого начала пошло не по плану.

Разговор пришлось отложить минимум на 40 минут из-за технических проблем. Маск позже объяснил, что в то время Twitter столкнулся с DDOS-атакой, хотя издание The Verge обратило внимание на то, что соцсеть в остальном работала беспроблемно. В итоге вместо анонсированных 8 млн, к трансляции в Space присоединились 915 000 человек.

Изначально Трамп долго рассказывал о покушении, обвинял демократов в перевороте с целью заменить Байдена в президентском списке и постоянно ссылался на каких-то «внутренних врагов». Зато о внешних он упоминал даже несколько заискивающе:

«Они на вершине своей игры. Они жесткие, умные и злые — и собираются защищать свои страны», — сказал Трамп о Путине, Си и Ким Чен Ыне.

Маск лишь успевал периодически похвалить Трампа, одновременно унижая его оппонентку:

«Вы — путь к процветанию. А Камала — наоборот».

Сам Трамп назвал Харрис некомпетентной и радикально левой сумасшедшей, но похвалил ее внешность:

«Она выглядит как самая красивая актриса в истории», — сказал Трамп о фотографии Харрис на обложке журнала Time. «На самом деле она очень похожа на первую леди Меланию».

Разговор охватывал широкий спектр тем, включая длинные эпизоды об энергетической политике и изменении климата. Илон в это время пытался несколько преуменьшить угрозу глобального потепления, защищая свою империю электромобилей, а Трамп скромно напомнил, что «ядерное потепление» представляет гораздо большую опасность.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Дональд также заявил, что продавать американские автомобили в Европе «невозможно», а также переоценил помощь США, оказанную Украине в войне, одновременно преуменьшив помощь от ЕС:

«Это так красиво звучит: «Европейский Союз». Но позвольте мне сказать вам: они не такие крутые, как Китай, но они плохие… Они плохо относятся к нашей стране».

В целом интервью длилось около двух часов, однако вызвало большие вопросы не только о содержании, но и о способностях Маска как интервьюера и самого Трампа, как собеседника. Ниже краткое изложение оценки обоих спикеров от чат-бота Grok:

Из главного: Илона обвиняют в неспособности контролировать разговор и плохих навыках общения, тогда как Дональд в некоторых моментах шепелявил — представитель команды Трампа Стивен Ченг уже отреагировал на это и сказал, что у некоторых зрителей, вероятно, просто были проблемы со слухом.