Илон Маск все-таки даст показания в расследовании о своих «махинациях» с акциями Twitter

Ранее миллиардер отказался давать показания и заявил, что вся необходимая информация есть в его биографии, которую недавно издал Уолтер Айзексон — SEC в ответ подала в суд.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает расследование по покупке Маском Twitter за $44 млрд — следователи определяют, нарушил ли Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда задолго до поглощения приобрел 9,2% акций Twitter. Правила SEC требуют, чтобы большинство людей, покупающих более 5% акций публичной компании, раскрывали информацию в течение 10 дней, однако миллиардер этого не сделал. Эта потенциально «преднамеренная» задержка принесла миллиардеру $156 млн, и спровоцировала коллективный иск от бывших акционеров Twitter.

Как сообщает Reuters, в четверг федеральный судья предварительно постановил, что Илон Маск должен дать показания во время четырехчасового слушания в расследовании Комиссии.

Адвокаты миллиардера в прошлом месяце заявляли, что SEC «перешла предел преследования» в требованиях показаний Маска, а сам Илон сказал, что всю необходимую информацию следователи могут найти в его биографической книге.

Маск в течение многих лет высмеивал SEC, обвинившую его в мошенничестве после печально известного твита 2018 года об «обеспечении финансирования для Tesla». В конце концов миллиардер договорился с регулятором и уплатил штраф в $20 млн, хотя все еще борется с юристом-няней, который должен одобрять некоторые его твиты относительно Tesla.