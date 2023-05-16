Юрист-няня для Илона Маска — суд отклонил апелляцию миллиардера, и писать в Twitter о Tesla что угодно ему по-прежнему запрещено

Илон Маск проиграл в очередной попытке отменить соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2018 года, которое предусматривает проверку некоторых его твитов о Tesla перед публикацией.

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2-й окружной апелляционный суд США на Манхэттене отклонил аргумент Маска о том, что соглашение является несправедливой «предупредительной мерой». Судебная коллегия считает, что миллиардер мог бы защищаться от обвинений или договориться о другом соглашении, если бы действительно хотел публиковать твиты без контроля юриста.

Юридическая проверка – обязательное требование SEC в рамках соглашения об урегулировании мошенничества с ценными бумагами, которому предшествовал печально известный твит Маска об «обеспечении средствами» для выкупа Tesla, чтобы сделать его частной компанией. После этого акции компании резко взлетели, а SEC обвинила предпринимателя в «лжи и мошенничестве».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Согласно заключенному впоследствии соглашению с SEC Маск должен был покинуть пост председателя правления Tesla и уплатить $20 миллионо штрафа (еще столько же должна была уплатить сама компания). Однако договоренность не решила проблемы с твитами – комиссия впоследствии подвергла критике новую публикацию Маска о том, что Tesla выпустит «около 500 000 автомобилей в этом году». Через несколько часов предприниматель уточнил, что имел в виду, что «компания будет производить 500 000 автомобилей в год».

SEC пыталась засудить Маска за нарушение соглашения 2018 года, а судья призвал предпринимателя, комиссию и Tesla разрешить свои разногласия и найти новое решение. Договоренность, заключенная в апреле 2019 года, позволила миллиардеру использовать Twitter с определенными ограничениями, касающимися некоторых событий, особенно финансовых, в жизни компании. В таких случаях Маск должен получить предварительное одобрение юриста SEC.

В 2022 году адвокаты миллиардера подали ходатайство об отмене соглашения из-за того, что якобы SEC злоупотребляла им, чтобы «начать бесконечное расследование» речей Маска и нарушить его право на свободу слова. Окружной судья США Льюис Лиман отклонил ходатайство, и мировое соглашение осталось в силе. Юристы миллиардера обжаловали это решение, направив дело во 2-й апелляционный суд США.