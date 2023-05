Юрист-няня для Илона Маска — суд отклонил апелляцию миллиардера, и писать в Twitter о Tesla что угодно ему по-прежнему запрещено

Илон Маск проиграл в очередной попытке отменить соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2018 года, которое предусматривает проверку некоторых его твитов о Tesla перед публикацией.

2-й окружной апелляционный суд США на Манхэттене отклонил аргумент Маска о том, что соглашение является несправедливой «предупредительной мерой». Судебная коллегия считает, что миллиардер мог бы защищаться от обвинений или договориться о другом соглашении, если бы действительно хотел публиковать твиты без контроля юриста.

Юридическая проверка – обязательное требование SEC в рамках соглашения об урегулировании мошенничества с ценными бумагами, которому предшествовал печально известный твит Маска об «обеспечении средствами» для выкупа Tesla, чтобы сделать его частной компанией. После этого акции компании резко взлетели, а SEC обвинила предпринимателя в «лжи и мошенничестве».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018