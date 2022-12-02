«Трансформери: Час Звіроботів» / Transformers: Rise of the Beasts — перший трейлер сьомого фільму франшизи та початку нової трилогії без Майкла Бея

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила перший трейлер наступного фільму про Трансформерів — «Час Звіроботів», а B&H Film Distribution Company відразу опублікувала його локалізовану версію з українським дубляжем. Це вже сьомий фільм в популярній серії роботів-іншопланетян (включно з шістьма картинами Майкла Бея і приквелом про «Бамблбі»), здатних змінювати свою форму та перетворюватися в різноманітну земну техніку. Він має започаткувати нову трилогію.

Як і «Бамблбі», майбутній «Час Звіроботів» має частково дотримуватися стилю Майкла Бея, який поставив попередні п’ять частин Трансформерів, та водночас привнести у франшизу ковток свіжого повітря. Це свого роду «м’який» перезапуск серії. Раніше Майкл Бей в одному з інтерв’ю визнав, що йому слід було зупинитися на третьому фільмі, як свого часу радив Стівен Спілберг.

У сьомій частині введуть нові види трансформерів. З’являться одразу три фракції: Максимали (нащадки автоботів і суперники Предаконів), Предакони (трансформери, що перетворюються на звірів) й Терракони (живі трансформери-мерці, своєрідні роботи-зомбі). В центрі сюжету опиниться Оптимус Прайм в класичному образі першого покоління, який нещодавно прилетів на Землю.

Зрежисирував нових Трансформерів Стівен Кейпл-молодший («Крід II: Спадок Роккі Бальбоа»), а головні ролі у фільмі зіграли Мішель Єо ( «Відьмак: Кровне походження», «Все завжди і водночас»), Піт Девідсон («Загін самогубців: Місія навиліт»), Рон Перлман («Хеллбой»), Домінік Фішбек та Ентоні Рамос. Події фільму відбуватимуться у 1990-ті в Нью-Йорку та Перу.

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Трейлер «Трансформери: Час Звіроботів» (український дубляж)

В оригіналі (англійською)

Постер

В український кінопрокат «Трансформери: Час Звіроботів» надійдуть 8 червня 2023 — традиційно на день раніше світової прем’єри.

Наразі Paramount Pictures готує також новий повнометражний мультфільм за «Трансформерами» — його прем’єра заплановано на 26 липня 2024 року. Поки у цього проєкта немає навіть назви і достеменно невідомо, чи буде він якось пов’язаний з приквелом Джоша Кулі.