«Вартові Галактики 3» — перший трейлер знайомить із загадковими місцями та створіннями. Кінокомікс вийде 4 травня 2023 року

Disney випустила офіційний трейлер третіх «Вартових Галактики» – схоже, що фільм стане шаленою гонитвою по зірках. Одна з продемонстрованих планет дуже схожа на Землю, але заповнена двоногими іншопланетянами з обличчями тварин. Вартові вирушать до якоїсь гігантської м’ясистої спіральної штуки у космосі.

Джеймс Ганн, який зняв перші два фільми, знову взявся за справу у третій частині після звільнення за образливі твіти та повторного найму менш ніж через рік. Проте, найімовірніше, це буде останній фільм Ганна для Марвел – він нещодавно був призначений одним з CEO DC Studios.

Багато знайомих осіб з минулих фільмів також повертаються: Кріс Пратт у ролі Пітера Куїла, Зої Салданья у ролі Гомори, Дейв Батіста у ролі Дракса, Карен Гіллан у ролі Небули, Пом Клементьєфф у ролі Богомола, Він Дізель у ролі Грута та Бредлі Купер у ролі Ракети.

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Щоб підготуватися до перегляду фільму, можна переглянути новий святковий випуск «Вартових Галактики» на Disney Plus. Він виглядає як пролог до наступного фільму, хоча про це не йдеться безпосередньо.

В український кінопрокат «Вартові Галактики 3» надійдуть 4 травня 2023 року.