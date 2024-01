Инсталлятор Windows 11 втиснули в 100 МБ — текстовый режим возвращается

Разработчик NTDEV сумел снизить размер установочного ISO до 100 МБ, что, вероятно, делает его наименьшим образом Windows 11 в истории. Для этого пришлось перевести самую современную операционную систему Microsoft в текстовый режим. Прямо, как во времена MS-DOS.

Have you ever been curious about the smallest possible size of Windows to boot? If so, you are in the right place! This Windows image is amazingly less than 100MB in size, and it has only text, no graphics, just like the old MinWin experiment from the Windows 7 era.

NT-DOS? pic.twitter.com/fYieQ8gXce

— NTDEV (@NTDEV_) January 20, 2024