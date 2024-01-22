Инсталлятор Windows 11 втиснули в 100 МБ — текстовый режим возвращается

Разработчик NTDEV сумел снизить размер установочного ISO до 100 МБ, что, вероятно, делает его наименьшим образом Windows 11 в истории. Для этого пришлось перевести самую современную операционную систему Microsoft в текстовый режим. Прямо, как во времена MS-DOS.

Have you ever been curious about the smallest possible size of Windows to boot? If so, you are in the right place! This Windows image is amazingly less than 100MB in size, and it has only text, no graphics, just like the old MinWin experiment from the Windows 7 era.

NT-DOS? pic.twitter.com/fYieQ8gXce — NTDEV (@NTDEV_) January 20, 2024

Конечно, поскольку это текстовый режим, многие функции урезаны по сравнению со стандартным графическим интерфейсом Windows 11. Впечатляет то, что даже после удаления всех графических интерфейсов и приложений, присущих Windows 11, NTDEV заставил ее работать как функциональную операционную систему. По словам разработчика, можно работать в многозадачном режиме.

После установки все каталоги Windows 11 занимают около 1,91 ГБ. Урезанная Windows имеет только четыре папки (и по крайней мере одну скрытую папку, судя по командам на видео). Для установки стандартной Windows 11 требуется не менее 64 ГБ дискового пространства.

NTDEV указывает на несколько недостатков этой текстовой Windows 11. ОС работает довольно медленно, несмотря на удаление графического интерфейса и многих функций. Однако это показывает, чего можно добиться, если знать, как работает операционная система, и сколько всего можно удалить и заставить ее работать.

Курс QA Manual. успішна кар'єра в IT-сфері без необхідності глибоких знань програмування. Очікуйте заробітню плату в розмірі 600$ після завершення навчання. Дізнатись про курс

NTDEV имеет долгую историю создания интересных преобразований операционных систем Windows от Microsoft, в частности заставил ОС работать Windows 11 на компьютере, где всего 176 МБ оперативной памяти. Это примерно 1/20 от минимально рекомендуемого объема Microsoft.