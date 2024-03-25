Интерфейс окна «Форматирование диска» в Windows, созданный как временный, остается неизменным уже почти 30 лет

В среде разработчиков распространено правило — если что-то хорошо работает, не трогай его. Возможно именно из-за этого правила в операционных системах Windows уже почти 30 лет не претерпевает изменений одна из популярных функций — окно команды «Форматировать». Хотя изначально оно создавалось как временное решение, окно до сих пор не претерпело изменений.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was. We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K — Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024

Дейв Пламмер, бывший разработчик в Microsoft, рассказал интересную историю о том, как много лет назад было создано диалоговое окно «Форматирование диска».

«Мы портировали миллиарды строк кода из пользовательского интерфейса Windows 95 в NT, и «Форматирование» было лишь одной из тех областей, где Windows NT настолько отличалась от Windows 95, что нам пришлось создать какой-то пользовательский интерфейс», — говорит Пламмер. «Я достал лист бумаги и записал все параметры и варианты, которые вы можете сделать для форматирования диска, такие как файловая система, метка, размер кластера, сжатие, шифрование и т. Д.».

Затем Пламмер создал базовый пользовательский интерфейс, который он добавил в базу кода Windows NT в качестве временного решения, «пока не появится элегантный интерфейс». Мы до сих пор не дождались улучшения пользовательского интерфейса этого элемента, и почти 30 лет спустя временное решение Пламмера все еще используется в Windows 11. Даже несмотря на несколько изменений пользовательского интерфейса Windows.

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Как оказалось, ограничение размера тома FAT в 32 ГБ при форматировании в Windows, также частично связано с Пламмером.

«Мне также пришлось решить, какой именно «кластерный зазор» будет слишком большим, и это привело к ограничению размера тома FAT при форматировании до 32 ГБ», — признает Пламмер. «Это ограничение также было произвольным выбором в то утро, и оно осталось у нас в качестве постоянного побочного эффекта».

Файловая система FAT фактически поддерживает тома размером до 2 ТБ, но чтобы создать такой том в Windows, понадобится использовать инструмент стороннего разработчика. Хотя сама ОС правильно читает эти более крупные диски FAT, создавать их она не может.

Источник: The Verge

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