Интернет во время блекаутов ─ создана карта провайдеров, работающих во время обесточивания

Минцифры и ЛУН создали интерактивную карту интернет-провайдеров Киева, которая пригодится при подготовке к блекаутам. Она позволяет узнать, сколько будет работать домашний интернет в случае отключений электричества. Этот проект был анонсирован месяц назад.

Карта интернета при обесточивании показывает, какое время автономной работы обеспечивают провайдеры в том или ином доме. Также она позволяет найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов. Доступен фильтр времени автономной работы. Если в доме пользователя отсутствуют провайдеры, предоставляющие услуги при обесточивании, можно найти более надежных провайдеров в соседних домах и подать заявку на проведение линии.

Также на карте можно:

узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;

оставить отзыв о работе интернета в конкретном доме при отключениях;

просмотреть отзывы людей о работе сети без электричества.

Пока что карта доступна только для жителей Киева. В дальнейшем планируется масштабировать проект на другие крупные города Украины.