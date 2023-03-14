Инженер из Норвегии создал PotatoP — «ноутбук», способный работать до 2 лет на одном заряде батареи

Одной из проблем современных ноутбуков является относительно небольшое время автономной работы – даже самые лучшие модели могут «прожить» в экономном режиме 15-20 часов. Однако инженер из Норвегии Андреас Эриксен утверждает, что создал лэптоп, который может месяцами работать на одном заряде.

Устройство, которое он назвал PotatoP, оснащено платой Sparkfun Artemis с микропроцессором Arm Cortex-M4F с частотой 96 МГц и 4,4-дюймовым монохромным дисплеем Sharp Memory (нечто среднее между E-Ink и жидкокристаллическим дисплеем), который не имеет подсветки и потребляет минимальное количество энергии.

Сам чип потребляет менее 6 мА, а в качестве источника питания в устройстве используется литий-полимерный аккумулятор на 12 000 мАч и встроенная солнечная панель

При этом мощности устройства достаточно для работы в среде LISP, а базируется ноутбук на операционной системе PotatOS, как ее называет сам автор.

По словам инженера, он устал постоянно подзаряжать свой ноутбук во время работы, поэтому и решил разработать устройство, которое в долгосрочной перспективе вообще не будет зависеть от электричества из розетки.

Первое поколение PotatoP при наличии достаточного освещения может проработать до двух лет на одном заряде, говорит Эриксен.

Ранее мы рассказывали о самом большом в мире игровом ноутбуке – в качестве дисплея создатели использовали 43-дюймовый телевизор, который поместили в коробку, изготовленную из дерева, винила и АБС-пластика. Вычислительные ресурсы «ноутбука» обеспечены встроенной системой Intel NUC. Она оснащена процессором Core i7-1165G7 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.

Источник: gadgettendency