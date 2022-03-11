YouTube блокирует каналы российских государственных медиа во всём мире

Видеохостинг YouTube приступил к немедленной блокировке доступа к каналам, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Блокировка осуществляется по всему миру, а не в каких либо отдельных регионах.

Как отмечает администрация YouTube, блокировка российских государственных каналов вызвана нарушением правил, запрещающих контент, который отрицает или нивелирует хорошо задокументированные факты насилия. Согласно заявленью сервиса, вторжение россии в Украину теперь подпадает под действие этого пункта правил, касающегося насильственных событий.

«Наши Принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или нивелирующий хорошо задокументированные фактыя насилия, и мы удаляем контент о вторжении россии в Украину, который нарушает эти правила», — сказал пресс-секретарь Фаршад Шадлоо. «Таким образом, это немедленно вступает в силу, и мы также блокируем по всему миру YouTube-каналы, связанные с российскими государственными СМИ».

Источник: reuters