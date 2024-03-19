Новости Софт 19.03.2024 в 09:09 comment views icon

YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом

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Вадим Карпусь

Автор новостей

YouTube объявил, что авторы могут самостоятельно помечать видео, которые содержат искусственные или созданные искусственным интеллектом материалы.

Соответствующий флажок появляется в процессе загрузки и публикации видео. Авторы должны указывать «измененное или синтетическое» содержание, которое выглядит реалистичным. Это распространяется на такие вещи, как принуждение реального человека сказать или сделать то, чего он не говорил и не делал; изменение кадров реальных событий и мест; показ «реалистичной сцены», которой на самом деле не было. Некоторые примеры, которые предлагает YouTube, включают показ фальшивого торнадо, движущегося к реальному городу, или использование дипфейков, чтобы заставить реального человека говорить в видео.

YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом

В то же время не нужно отмечать флажком наличие в видео таких вещей, как фильтры красоты, специальные эффекты, такие как размытие фона, и «явно нереалистичный контент», например анимация.

Как и другие платформы, которые ввели метки содержимого искусственного интеллекта, функция YouTube полагается на систему чести — создатели должны быть честными в отношении того, что появляется в их видео. Представитель YouTube Джек Мелон ранее сказал, что компания «инвестирует в инструменты» для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, хотя программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта исторически очень неточно.

YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектомYouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом

Также YouTube заявляет, что может добавить к видео раскрытие искусственного интеллекта, даже если пользователь, который его загрузил, сам этого не сделал. Особенно это касается случаев «если измененный или синтетический контент может запутать или ввести людей в заблуждение». Более заметные отметки также появятся на самом видео для деликатных тем, таких как здоровье, выборы и финансы.

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Источник: The Verge

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