YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом

YouTube объявил, что авторы могут самостоятельно помечать видео, которые содержат искусственные или созданные искусственным интеллектом материалы.

Соответствующий флажок появляется в процессе загрузки и публикации видео. Авторы должны указывать «измененное или синтетическое» содержание, которое выглядит реалистичным. Это распространяется на такие вещи, как принуждение реального человека сказать или сделать то, чего он не говорил и не делал; изменение кадров реальных событий и мест; показ «реалистичной сцены», которой на самом деле не было. Некоторые примеры, которые предлагает YouTube, включают показ фальшивого торнадо, движущегося к реальному городу, или использование дипфейков, чтобы заставить реального человека говорить в видео.

В то же время не нужно отмечать флажком наличие в видео таких вещей, как фильтры красоты, специальные эффекты, такие как размытие фона, и «явно нереалистичный контент», например анимация.

Как и другие платформы, которые ввели метки содержимого искусственного интеллекта, функция YouTube полагается на систему чести — создатели должны быть честными в отношении того, что появляется в их видео. Представитель YouTube Джек Мелон ранее сказал, что компания «инвестирует в инструменты» для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, хотя программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта исторически очень неточно.

Также YouTube заявляет, что может добавить к видео раскрытие искусственного интеллекта, даже если пользователь, который его загрузил, сам этого не сделал. Особенно это касается случаев «если измененный или синтетический контент может запутать или ввести людей в заблуждение». Более заметные отметки также появятся на самом видео для деликатных тем, таких как здоровье, выборы и финансы.

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Источник: The Verge

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