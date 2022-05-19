YouTube начнёт показывать наиболее популярные фрагменты видео и тестирует быстрый переход к самым интересным моментам

Администрация сервиса YouTube объявила о нескольких обновлениях видеоплеера. Теперь пользователям станет доступен график Most replayed (Самое часто просматриваемое). Он отображается под видеоплеером и указывает на наиболее популярные фрагменты ролика. Во время предварительного просмотра миниатюра будет указывать, когда пользователь столкнётся с популярным моментом.

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Если на графике наблюдается пик, значит эта часть видео часто пересматривалась пользователями. Используя график, можно быстро найти и просмотреть наиболее популярные фрагменты ролика. Google тестирует эту функцию в течение некоторого времени, но теперь график внедряется более широко как на настольных компьютерах, так и мобильных устройствах.

Ещё одним новшеством является экспериментальная функция прямого перехода к моментам видео, которые «вам больше всего интересно смотреть». Коснувшись и потянув панель поиска вверх, можно увидеть временную шкалу, которую легко прокручивать. Подписчики версии Premium смогут протестировать эту функцию на YouTube.com/new, как только она станет доступной.

В YouTube также напомнили о некоторых недавно запущенных функциях. Например, поддержка разделов в видео появилась на умных телевизорах и игровых консолях. Также добавлен новый полноэкранный ландшафтный режим, который позволяет быстро просматривать информацию о видео и выполнять различные действия (ставить отметки нравится или не нравится, комментировать, поделиться или добавить видео в список воспроизведения).

Источник: 9to5google