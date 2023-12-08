YouTube разрешил «приостанавливать» комментарии — без удаления добавленных ранее

Новая функция позволит авторам «сделать перерыв» в модерации, если комментариев под видео становится слишком много.
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YouTube обновил настройки модерации на платформе и теперь позволяет авторам временно «приостанавливать» разрешение на публикацию новых комментариев (без удаления старых) — ранее сервис предлагал либо полное отключение комментариев или предпросмотр для каждого нового с подтверждением вручную.
YouTube также переименовал некоторые настройки модерации комментариев на новые, более простые названия:
- On — с дополнительными настройками модерации комментариев;
- None — не задерживать комментарии для проверки перед их публикацией;
- Basic — сохранять потенциально неприемлемые комментарии для просмотра;
- Strict — сохранять для просмотра более широкий диапазон потенциально неприемлемых комментариев;
- Hold All — задержать все комментарии для просмотра;
- Pause — приостановить публикацию комментариев;
- Off — отключить комментарии.
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