YouTube разрешил «приостанавливать» комментарии — без удаления добавленных ранее

Новая функция позволит авторам «сделать перерыв» в модерации, если комментариев под видео становится слишком много.

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YouTube обновил настройки модерации на платформе и теперь позволяет авторам временно «приостанавливать» разрешение на публикацию новых комментариев (без удаления старых) — ранее сервис предлагал либо полное отключение комментариев или предпросмотр для каждого нового с подтверждением вручную.

YouTube также переименовал некоторые настройки модерации комментариев на новые, более простые названия: