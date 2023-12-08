Новости Софт 08.12.2023 в 14:26 comment views icon

YouTube разрешил «приостанавливать» комментарии — без удаления добавленных ранее

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Катерина Даньшина

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Новая функция позволит авторам «сделать перерыв» в модерации, если комментариев под видео становится слишком много.

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YouTube обновил настройки модерации на платформе и теперь позволяет авторам временно «приостанавливать» разрешение на публикацию новых комментариев (без удаления старых) ранее сервис предлагал либо полное отключение комментариев или предпросмотр для каждого нового с подтверждением вручную.

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YouTube также переименовал некоторые настройки модерации комментариев на новые, более простые названия:

  • On с дополнительными настройками модерации комментариев;
  • None не задерживать комментарии для проверки перед их публикацией;
  • Basic сохранять потенциально неприемлемые комментарии для просмотра;
  • Strict сохранять для просмотра более широкий диапазон потенциально неприемлемых комментариев;
  • Hold All задержать все комментарии для просмотра;
  • Pause приостановить публикацию комментариев;
  • Off отключить комментарии.

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