YouTube тестирует экспериментальные функции: поиск видео с помощью Google Lens, QR-коды каналов и ИИ-итоги чата

Команда YouTube поделилась информацией о некоторых экспериментальных функциях, которые тестируются на платформе. Обычно такие функции доступны в течение короткого периода времени и только для небольшой группы людей.

Одной из таких функций, которые сейчас тестируются, является поиск видео с помощью камеры смартфона и Google Lens. Благодаря этому можно найти релевантные видео о том, что сейчас видит пользователь в реальном мире. Те пользователи, которые участвуют в эксперименте, увидят кнопку Lens на панели поиска. После нажатия на нее YouTube будет предлагать видео на основе снимка, полученного в этот момент с камеры. Пользователь также сможет получить больше информации о визуальных элементах, нажав «Искать в Google». Этот тест распространяется на небольшой процент зрителей, которые смотрят YouTube на мобильных устройствах Android.

Также на YouTube происходит тестирование QR-кодов каналов. Эта функция предназначена для того, чтобы авторам было легче делиться своими каналами с другими. Участники эксперимента могут поделиться QR-кодом своего канала, перейдя на вкладку You в нижнем меню приложения > коснувшись фишки под ручкой с надписью Share your channel > коснувшись QR code в появившемся меню. Зрители могут найти QR-код и поделиться им, коснувшись меню с тремя точками на странице канала. Коды можно сканировать как онлайн, так и офлайн.

И еще на платформе происходит тестирование итогов чата, созданных искусственным интеллектом. Соответствующие участники эксперимента увидят баннер в верхней части чата, когда присоединятся к прямому эфиру, который накопил достаточную активность в чате до присоединения. Эти итоги создаются на основе опубликованных сообщений чатов — они не будут использовать текст, предназначенный для проверки или содержащий заблокированные слова или отправленный заблокированными пользователями. Этот эксперимент распространяется на небольшой процент зрителей, которые присоединяются к соответствующим прямым трансляциям на английском языке. Сейчас экспериментальная функция доступна не во всех странах.

Источник: google

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