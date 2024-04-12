YouTube тестирует новый дизайн, пользователи сравнивают его с «интересными» сайтами

Хотя дизайн YouTube обновлялся в течение многих лет, кардинальных изменений в нем не было долгое время. Однако сейчас сервис видео онлайн тестирует более радикальное обновление, которое смещает многие элементы на боковую панель. Пока реакция в сети на это не очень одобрительная.

За последние несколько дней многие пользователи YouTube заметили совершенно новый дизайн сайта. Описание видео из-под видеопроигрывателя, переместилось в правую часть экрана, вместе с комментариями. Там, где он находился раньше, размещены рекомендованные видео — и их намного больше.

Заголовок тоже невозможно найти на старом месте, он съехал в сторону. Таким образом, воспроизводимое видео и рекомендации почти ничего не разделяет. Раньше было наоборот — рекомендации отображались на боковой панели, а название, описание и комментарии занимали место под видео.

Пользователи в целом негативно восприняли изменения. YouTube даже сравнивали с некоторыми другими сайтами с интересными видео. Впрочем, были и более взвешенные комментарии:

«Я понимаю, что людям не нравятся изменения, особенно такие значительные, как это, но разве это НАМНОГО лучше для удобства использования? Теперь я могу читать описание и взаимодействовать с комментариями без прокрутки видео».

В YouTube подтвердили, что пока это только тест. Это, конечно, довольно широко доступно, но пока что не для всех. Учитывая отзывы, вполне вероятно, что этот дизайн не пересечет финишную прямую. Пользователи YouTube могут официально отправить отзыв об обновленном на сайте.

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Источник: 9to5google