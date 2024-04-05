Sorry, Sora. В YouTube говорят, что нейросеть OpenAI не имеет права обучаться на роликах с платформы

Точно неизвестно, использовала ли новая нейросеть OpenAI видео с YouTube для обучения — однако главный исполнительный директор видеоплатформы уверяет, что это было бы очевидным нарушением условий использования.

«Если создатель загружает свою работу на нашу платформу, он имеет определенные ожидания», — заявил Нил Мохан в интервью ведущей Bloomberg Originals Эмили Чанг. «И одно из таких — соблюдение правил обслуживания. Загрузка фрагментов видео или стенограмм была бы явным нарушением».

Sora — это новая нейросеть OpenAI, способная генерировать реалистичные короткие видео по текстовым запросам. Как и предыдущие продукты стартапа — ChatGPT и DALL-E — технология сталкивалась с критикой относительно использования для обучения различных данных из интернета, в том числе потенциально защищенных авторским правом.

В прошлом месяце главный технический директор OpenAI Мира Мурати сказала в интервью Wall Street Journal, что не уверена, училась ли Sora на созданных пользователями видео с YouTube, Facebook и Instagram. На этой неделе издание также сообщило, что OpenAI обсуждала обучение своей большой языковой модели следующего поколения, GPT-5, на транскрипциях общедоступных видео с YouTube.

Мохан говорит, что Google будет придерживаться индивидуальных контрактов YouTube с создателями, когда будет решать использовать ли видео с платформы для обучения собственной мощной модели ИИ Gemini.

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«У создателей есть различные виды лицензионных контрактов на контент на нашей платформе», — сказал Мохан.

Он добавил, что хотя и «определенная часть YouTube», возможно, используется для обучения таких моделей, как Gemini, Google и YouTube гарантируют, что это «соответствует любым условиям обслуживания или контракта, который подписали авторы».

Тем временем OpenAI ведет переговоры с крупными голливудскими студиями, агентствами и продюсерами о возможности использования ими Sora. По данным The Wall Street Journal, нейросеть станет доступной для публики уже в течение 2024 года, и впоследствии сможет поддерживать аудио и редактирование видео, чтобы сделать сцены еще более реалистичными.

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