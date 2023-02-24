YouTube тестирует видео 1080p с повышенным битрейтом для Premium-подписчиков – 13 Мбит/с против обычных 8 Мбит/с

YouTube подтвердил, что экспериментирует с опцией более высокого качества видео в разрешении 1080p для Premium-подписчиков. Ранее некоторые пользователи заметили новую опцию «1080p Premium» в меню настроек качества. По словам представителя компании Пола Пеннингтона, в настоящее время эта опция доступна «небольшой группе подписчиков YouTube Premium».

«1080p Premium – это версия 1080p с улучшенным битрейтом, которая передает больше данных на пиксель, что обеспечивает более высокое качество просмотра, — сказал Пеннингтон. — Существующий уровень качества для разрешения 1080p (HD) на YouTube не изменился».

Звучали опасения, что YouTube убирает стандартный режим 1080p, чтобы сделать версию Premium более привлекательной, но в заявлении подразумевается, что компания не внесла никаких изменений.

Стандарт 1080p описывает разрешение или количество пикселей, из которых состоит изображение, но есть и другие факторы, влияющие на качество видео. Битрейт и глубина цвета также являются важными характеристиками – хорошее видео 1080p может выглядеть лучше, чем 4K обычного качества. Битрейт описывает количество данных, используемое для передачи секунды видео.

Видео 1080p на Blu-ray может предоставить битрейт максимум 40 Мбит/с, что обеспечивает довольно четкое изображение. При этом стандартный битрейт YouTube 1080p колеблется между 8 Мбит/с и 10 Мбит/с и может выглядеть заметно хуже Blu-ray. Результат также зависит от того, каким кодеком сжато видео, поскольку некоторые из них более эффективны, чем другие, и показывают лучшие результаты с меньшим объемом данных. Однако битрейт не полностью отделен от разрешения – от количества пикселей зависит, сколько данных необходимо для передачи видео в приемлемом качестве.

Как правило, видео, закодированное тем же кодеком, но с более высоким битрейтом, будет выглядеть лучше. Похоже, именно это и делает YouTube – один из пользователей Reddit, имеющий доступ к этой функции, опубликовал скриншот инструмента компании «Stats for Nerds», который показывает, что видео Premium 1080p воспроизводилось с битрейтом около 13 Мбит/с, против 8 Мбит/с в стандартном режиме у того же самого видео. Однако YouTube обычно использует кодирование с переменным битрейтом, что означает зависимость значения битрейта от конкретной сцены видео.

Показ видео с высоким битрейтом обходится дороже YouTube, также более «плотный» поток труднее воспроизводится у пользователей с узким интернет-каналом – например, на мобильных телефонах. С другой стороны, можно посмотреть более качественное видео, имея хороший канал и премиальную подписку.

Это не первый раз, когда YouTube экспериментирует с платным размещением видео более высокого качества. Ранее некоторые пользователи могли наблюдать видео в 4K, помеченное ярлыком Premium, что вызвало бурную реакцию сообщества. Однако похоже, что платные опции воспроизведения станут дополнительной привилегией премиум-подписчиков без ухудшения опыта других пользователей.

Источник: The Verge