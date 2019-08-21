YouTube удалила ролики о сражениях роботов, посчитав, что на них показано жестокое обращение с животными





Система анализа контента на платформе YouTube удалила несколько роликов, на которых демонстрировалось сражение роботов. При этом было сказано, что такие видео нарушили политику «Принципов сообщества», запрещающую демонстрацию жестокого обращения с животными. Пример такого видео, в котором система увидела жестокое обращение с животными, представлен ниже.

Это видео было размещено автором Jamison Go, который участвовал в последнем сезоне телешоу о битвах роботов BattleBots. Он получил уведомление об удалении с YouTube этого видео и ещё восьми подобных роликов.

По данным автора YouTube-канала Maker’s Muse, Сары Похорецки, которая также участвовала в последнем сезоне BattleBots, её видео о сражениях роботов тоже были удалены с платформы. Более того, её канал получил страйк за нарушение «Принципов сообщества», хотя в письме автору Jamison Go говорится, что удаление видео не ведёт к наложению страйка или других ограничений по отношению к каналу.

Позже администрация YouTube разобралась в ситуации и восстановила удалённые ролики. Отмечается, что они были удалены по ошибке, на платформе нет запрета на видео о сражениях роботов. Судя по всему, эти ролики были удалены из-за чрезмерной модерации контента на YouTube.

Источник: The Verge