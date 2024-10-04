Новости Софт 04.10.2024 в 10:55 comment views icon

YouTube увеличит продолжительность Shorts до 3 минут вместо одной

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Ігор Панченко

Автор новостей

YouTube увеличит продолжительность Shorts до 3 минут вместо одной

С 15 октября создатели контента смогут загружать видео Shorts продолжительностью до трех минут. YouTube объясняет это решение многочисленными запросами пользователей.

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Конкурент YouTube, платформа ТiкТок, уже позволяет публиковать видео продолжительностью до 10 минут. В последние годы ТикТок постепенно увеличивал ограничения на продолжительность роликов.

YouTube также представил функцию шаблонов, которая позволит авторам использовать формат других Shorts. Создатели смогут синхронизировать свои клипы с популярными звуками из других видео. Эта функция напоминает аналогичную опцию в ТiкТок, где пользователи могут выбирать готовые видеостили и адаптировать их под свои нужды.

Компания активно продвигает Shorts как альтернативу ТiкТок, добавляя похожие функции и инвестируя средства в поощрение создателей создавать короткий контент. В то же время YouTube признает, что некоторые пользователи предпочитают более длинные видео, характерные для платформы. В связи с этим компания добавила опцию «показывать меньше Shorts», которая временно уменьшит количество коротких видео в ленте пользователя.

Напомним, недавно YouTube существенно повысил стоимость своей премиум-подписки. В Европе цена YouTube Premium выросла на 50% (но в Украине пока без изменений).

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Источник: The Verge

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