Сообщения о росте стоимости подписок YouTube поступают из Европы, Южной Америки и Азии.

Так в Бельгии, Италии, Ирландии и Нидерландах цена на семейную подписку YouTube вырастет с 17,99 до 25,99 евро в месяц, тогда как стоимость годовой достигнет заоблачной цифры в 311, 88 евро.

В Швейцарии запланировано повышение цены на YouTube Family с 23,90 до 33,90 швейцарских франков, а в Швеции — от 179 до 279 шведских крон. В соцсетях пишут, что подобный рост фиксируют в Сингапуре, Колумбии и Саудовской Аравии.

Изменения вступят в силу в ноябре 2024 года.

Напомним, что цены подписки на YouTube уже выросли в США — с $11,99 до $13,99 на Premium и с $17,99 до $22,99 на Family.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

В Украине цены, кажется, остаются неизменными — по крайней мере, никаких предупреждений об их росте не поступало. Индивидуальная подписка обойдется в 99 грн в месяц, тогда как семейная — в 149 грн в месяц. Также предусмотрена более дешевая версия для студентов по цене 59 грн/месяц.

Тем временем YouTube продолжает активизировать усилия по подталкиванию пользователей к оформлению платной подписки (из недавнего: отображение рекламы во время паузы), в том числе и путем ограничения работы аккаунтов, которые используют блокировщики рекламы (здесь и перемотка видео в самый конец, ограничение количества просмотров до трех роликов, замедление работы сайта и т.д.).

Источник: 9to5google, The Verge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.