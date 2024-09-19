YouTube нашел новый способ показывать рекламу — теперь и на паузе

Видеохостинг YouTube официально подтвердил широкое внедрение рекламы на экране паузы для всех рекламодателей после успешного тестового периода.

Идея показа рекламы во время паузы не нова. Еще шесть лет назад появились первые предупреждения о возможности такого формата рекламы. Полтора года назад компания Google, которой принадлежит YouTube, анонсировала планы по внедрению этого типа рекламы на своей платформе.

Олува Фалодун, менеджер по коммуникациям YouTube, сообщила The Verge:

«Мы наблюдали положительную реакцию как от рекламодателей, так и от зрителей, поэтому решили сделать рекламу на паузе доступной для всех рекламодателей».

YouTube начал пилотный проект по рекламе на паузе в 2023 году, привлекая ограниченное количество рекламодателей. В апреле этого года Филипп Шиндлер, главный бизнес-директор Google, рассказал об успешности этого формата и его прибыльности для компании.

На прошлой неделе пользователи Reddit начали сообщать о более широком распространении рекламы на паузе, о чем впоследствии написало издание 9to5Google.

YouTube утверждает, что реклама на паузе призвана обеспечить «менее навязчивый» опыт для пользователей. Однако компания не сообщила, уменьшится ли частота показа обычной рекламы в результате этого нововведения. Стоит отметить, что YouTube уже экспериментировал с более длинной, но менее частой рекламой, а в 2023 году внедрил рекламу, которую нельзя пропустить.

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Источник: The Verge