YouTube запускает Shorts – собственный ответ на TikTok





Видеохостинг YouTube начал внедрение новой функции под названием Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Очевидно, это ответ на популярную платформу TikTok, которая предлагает аналогичные функции.

На текущий момент Shorts находится в статусе бета-версии. Работы над этой платформой велись на протяжении последнего года, так что можно ожидать скорого появления и стабильной версии. Хотя Google известна тем, что не выводит свои продукты из статуса бета-версии на протяжении нескольких лет. Во время этапа раннего бета-теста ролики Shorts набрали более 3,5 млрд просмотров.

Некоторые пользователи в США уже начали получать доступ к платформе Shorts на YouTube. Глобальное развёртывание ожидается уже в скором времени. Отметим, данная функция помимо обновления приложения также требует активации и на сервере, так что внедрение Shorts может иметь волнообразный характер.

Источник: gsmarena