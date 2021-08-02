YouTube запустил экспериментальную подписку Premium Lite за 6,99 евро в месяц — с отключенной рекламой, но без офлайн-режима и других премиум-функций

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Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, в качестве эксперимента запустил в нескольких европейских странах удешевленный вариант подписки YouTube Premium Lite. В числе первых о нем сообщил ResetEra, после чего YouTube официально подтвердил существование пилотного проекта в заявлении The Verge.

Сейчас YouTube Premium Lite доступен в семи странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Стоимость подписки — 6,99 евро в евро. Это на 5 евро дешевле базовой подписки Premium для Европы.

YouTube Premium Lite отключает рекламу в веб-версии, основных приложениях для мобильных устройств, на Smart TV, а также YouTube Kids. Но музыкальный сервис YouTube Music не является частью Premium Lite, как и другие премиум-возможности (офлайн-режиму, фоновое воспроизведение и прочие), которые входят в обычный премиум.

В YouTube продолжают собирать отзывы, и пока компания не приняла окончательное решение касательно запуска плана Premium Lite на постоянной основе. С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео на платформе (даже если они не подключены к партнерской программе).

По итогам минувшего квартала выручка Google достигла рекордных $61,9 млрд, а рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое.