YouTube запустил экспериментальную подписку Premium Lite за 6,99 евро в месяц — с отключенной рекламой, но без офлайн-режима и других премиум-функций
Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, в качестве эксперимента запустил в нескольких европейских странах удешевленный вариант подписки YouTube Premium Lite. В числе первых о нем сообщил ResetEra, после чего YouTube официально подтвердил существование пилотного проекта в заявлении The Verge.
Сейчас YouTube Premium Lite доступен в семи странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Стоимость подписки — 6,99 евро в евро. Это на 5 евро дешевле базовой подписки Premium для Европы.
YouTube Premium Lite отключает рекламу в веб-версии, основных приложениях для мобильных устройств, на Smart TV, а также YouTube Kids. Но музыкальный сервис YouTube Music не является частью Premium Lite, как и другие премиум-возможности (офлайн-режиму, фоновое воспроизведение и прочие), которые входят в обычный премиум.
В YouTube продолжают собирать отзывы, и пока компания не приняла окончательное решение касательно запуска плана Premium Lite на постоянной основе. С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео на платформе (даже если они не подключены к партнерской программе).
По итогам минувшего квартала выручка Google достигла рекордных $61,9 млрд, а рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое.
Квартальная выручка Google выросла на 62% — до рекордных $61,9 млрд. Рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое
- В Украине индивидуальная подписка YouTube Premium стоит 99 грн в месяц (студенческая почти вдвое дешевле), тогда как семейный план YouTube Premium — 149 грн.