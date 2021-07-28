Квартальная выручка Google выросла на 62% — до рекордных $61,9 млрд. Рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое
27 июля одновременно с Apple и другими IT-компаниями свой финансовый отчет опубликовал Alphabet (материнский холдинг Google). Во втором квартале Google зафиксировала абсолютный рекорд выручки, а также обновила рекорд по чистой прибыль — 4-й квартал подряд.
- Выручка Alphabet за три месяца (апрель-июнь) составила $61,9 млрд — абсолютный рекорд для компании и для всех ее вторых кварталов. Из этой суммы $61,7 млрд — вклад Google (оставшиеся 200 миллионов принесли Other Bets). Динамику позволяет оценить твит от американского бизнес-журналиста Джона Эрлихмана с данными о выручки вторых кварталов Google за 2010–2021 годы.
Google’s second quarter revenue:
2021: $61.9 billion
2020: $38.3 billion
2019: $38.9 billion
2018: $32.7 billion
2017: $26.0 billion
2016: $21.5 billion
2015: $17.7 billion
2014: $15.9 billion
2013: $13.1 billion
2012: $11.8 billion
2011: $9.0 billion
2010: $6.8 billion
— Jon Erlichman (@JonErlichman) July 27, 2021
- Чистая прибыль составила $18,5 млрд по сравнению с $6,959 млрд за второй квартал 2020 года, прибыль на акцию выросла с $10,13 до $27,26. Это четвертый квартал подряд компания обновляет рекорд по чистой прибыли.
- Квартальная выручка от рекламы, составляющая основную часть дохода Google, выросла на 68,9%, с $29,867 млрд до $50,444 млрд. Из этой суммы на YouTube пришлось $7,002 млрд против $3,812 млрд годом ранее.
- Отдельно компания выделила успех недавно запущенного сервиса YouTube Shorts — ежедневные просмотры коротких роликов по всему миру выросли с 6,5 млрд в марте до 15 млрд.
- Выручка направления Other, куда входят аппаратные продукты (смартфоны Pixel, умные колонки Home и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы увеличился с $5,124 млрд до $6,623 млрд (выручка YouTube не от рекламы (подписки YouTube Music и Premium) тоже относится к общим результатам Other).
- Доход облачного бизнеса Google Cloud составил $4,628 млрд — на 54% больше, чем год назад.
- Независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по-прежнему убыточны. За год их общий результат ухудшился еще сильнее — убытки выросли с $614 млн до $993 млн. В то же время выручка Other Bets увеличилась со $148 млн до $192 млн.
- По состоянию на 30 июня 2021 года компания располагала $23,630 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $26,465 млрд год назад.
- Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, за год увеличилась с 127 498 до 144 056 человек.
- После публикации отчетности положительно акции Alphabet на внебиржевых торгах подскочили на 4,02%, а капитализация достигла $1,8 трлн.