YouTube запустил кнопку Hype в 39 странах — зрители могут поднять рейтинг видео

YouTube начинает глобальное развертывание функции Hype, которая позволяет фанатам помогать любимым авторам приобретать большую популярность.

Впервые эту возможность анонсировали на мероприятии Google Made On YouTube в 2024 году. Тогда представили специальную кнопку Hype, которая расположена под уже привычной кнопкой «Нравится». Она станет доступной для видео тех авторов, у которых менее 500 тысяч подписчиков.

На данный момент функция уже работает в 39 странах, среди которых США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Индонезия и Индия. Но Украины, к большому сожалению, в этом перечне нет.

Как работает YouTube Hype

Каждый зритель может поддержать до трех видео в неделю. За это ролики получают специальные баллы. Они помогают попасть выше в новом рейтинговом лидерборде, который пользователи могут найти во вкладке Explore.

YouTube запустил функцию Hype

Чтобы сделать механику более честной, YouTube учитывает размер аудитории автора. Если канал меньше, то он получает дополнительный бонус за каждый Hype. То есть менее популярным создателям будет легче набирать баллы и продвигать свои работы.

Видео, которое получило фанатскую поддержку, обозначается бейджем Hyped. Пользователи также смогут отфильтровать главную ленту YouTube так, чтобы видеть только те видео, которые уже получили эту отметку.

Когда видео, которое вы поддержали, приблизится к попаданию в топ-список, YouTube пришлет уведомление тем, кто нажал Hype.

Для самых активных зрителей предусмотрен ежемесячный бейдж Hype Star — он показывает, что пользователь системно поддерживает создателей контента.

Дальнейшие планы

В компании объяснили, что фанаты давно стремились стать частью успеха своих любимых авторов. Hype как раз и дает им эту возможность. Но эта функция открывает и новое направление монетизации для YouTube. Платформа планирует позволить зрителям покупать дополнительные Hype, чтобы продвигать избранные видео еще активнее. Сейчас платные Hype тестируют в Бразилии и Турции.

В ближайшей перспективе YouTube разрабатывает специальные лидерборды по интересам — например, для гейминга или моды. Также появится возможность поделиться фактом, что вы только что «захайпили» видео.

Авторы смогут отслеживать всю активность в мобильном приложении YouTube Studio. Там в разделе аналитики появилась новая Hype-карта, а также еженедельный итог с количеством Hype и полученных баллов.

Среди других нововведений YouTube можно вспомнить определение возраста пользователей на основе истории просмотров и«улучшение» Shorts пользователей.

Источник: techcrunch

