Готовьтесь краснеть: YouTube будет определять возраст пользователей на основе истории просмотров

Уже с 13 августа YouTube будет использовать возраст и активность учетной записи, чтобы определить, принадлежит ли она несовершеннолетнему лицу. Возраст аккаунта в этом случае определяется временем, прошедшим с момента его создания, тогда как под активностью, очевидно, следует понимать историю просмотров.

Новая система оценки возраста изначально заработает в США в тестовом режиме. Пользователи, которые не пройдут возрастной ценз (то есть возраст будет меньше 18 лет), в дальнейшем столкнутся с ограничениями:

Блокировка просмотра видео с возрастными ограничениями;

Показ только неперсонализированной рекламы;

Ограничение повторных рекомендаций с деликатной тематикой (например, изображением тела);

Отображение напоминаний о конфиденциальности во время загрузки видео или публичного комментирования, а также напоминаний о перерыве или времени сна.

Очевидно, что вся эта технология будет работать на основе ИИ, о чем Google объявил еще в начале 2025 года.

Что делать, если YouTube ошибся с определением возраста?

YouTube будет оповещать пользователей, если определит, что им меньше 18 лет, однако в случае ошибки, компания советует подтвердить свой возраст официально — загрузить удостоверение личности государственного образца, сделать селфи или ввести данные кредитной карты.

Платформа предупреждает, что некоторые блогеры могут «столкнуться с изменением аудитории» ввиду ограничений для подростков, что может привести к уменьшению доходов от рекламы.

«В течение следующих нескольких недель мы начнем внедрять проверку на основе ИИ для небольшой группы пользователей в США», — пишет Джеймс Бесер, директор по управлению продуктами YouTube, в заметке, объясняющей изменения. Бесер добавляет, что YouTube «будет внимательно следить» за обновлением, прежде чем распространять его в других странах.

Напомним, что на прошлой неделе в Великобритании вступили в силу правила онлайн-проверки возраста, которые требуют от пользователей подтверждать свой возраст на сайтах с порнографией или контентом, который считается «вредным». Подростки в то же время быстро нашли лазейку, в чем помог фоторежим игры Death Stranding с реалистичным и детализированным изображением лиц.

Несколько штатов США приняли законы, которые блокируют несовершеннолетним доступ к порносайтам, тогда как усилия по установлению возрастных ограничений на платформах социальных сетей в основном потерпели неудачу. Европейский Союз так же тестирует прототип системы проверки возраста, который будет связанный с цифровыми идентификаторами.

Ранее мы писали, что YouTube разворачивает плеер «как у Apple» и убирает страницу «Тренды», а также вводит ужесточенные требования по монетизации, которые должны лишить ИИ-авторов заработка на платформе.

Источник: YouTube