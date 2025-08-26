Популярный музыкальный ютубер заметил и привел доказательства несанкционированного изменения Shorts другого видеоблогера со стороны платформы. YouTube признал это очень неуклюжим собразом.

Ретт Шулл, ведущий популярного музыкального канала на YouTube, опубликовал видео, в котором приводит визуальные доказательства изменений в коротких видео YouTube, загруженных Риком Бито, еще одним инфлюенсером. Убежденный, что видеосервис повторит те же самые трюки и с его контентом, Шулл проанализировал короткий видеоролик, который он загрузил одновременно в Instagram и на YouTube, и тоже увидел аналогичные изменения.

«Поначалу это немного трудно сказать. Но если вы начнёте смотреть на такие вещи, как грифовый звукосниматель на Gretsch, на которой я играю, или то, как струны идут над звукоснимателем, или на лого Стинга на футболке, которая на мне, или складки на футболке, или детали волос, это просто выглядит неправильно. Чем больше вы на это смотрите, тем больше это начинает замечать», — говорит Шулл.

Ютубер далеко не единственный, кто заметил непонятные и, очевидно, не санкционированные пользователями изменения, похожие на скрытое масштабирование — теме в Reddit об этом уже два месяца. Пользователи приводят доказательства в виде сравнительных скриншотов одного и того же кадра из видео, ссылок на аналогичные случаи в интернете и тому подобное. Вот как описал проблему топикстартер Ulincsys:

«У меня уже несколько дней возникает проблема: короткие видео кажутся «размазанными» или такими, будто к ним применен эффект масла. Я не мог понять, что именно изменилось, но только сегодня понял, что, скорее всего, к видео применяется какая-то форма масштабирования с помощью искусственного интеллекта […] На нижнем скриншоте очень четко видны артефакты масштабирования, которые вы не ожидаете увидеть от простого изменения разрешения, такие как дополнительные резкие тени и слишком острые края там, где яркость быстро меняется. Наиболее показательным признаком для меня является то, что его волосы выглядят как пластик в «масштабированной» версии, что мне кажется довольно распространенным явлением среди моделей ИИ».

В своем видео Ретт Шулл спросил мнение зрители в по этому поводу. На данный момент он получил колоссальные 11 587 комментариев, с мнениями по ситуации и подтверждениями. Ютубер делает собственный вывод.

«Независимо от того, нравится ли вам мой контент, согласны ли вы с тем, что я говорю, под всем этим лежит фундаментальная основа, что вы верите тому, что то, что я создаю, что я говорю и что я делаю — это действительно я. Это моя настоящая мысль. Это моя настоящая работа. А замена или «улучшение» моей работы без моего согласия или ведома какой-то системой масштабирования с помощью искусственного интеллекта, по моему мнению, не только подрывает доверие аудитории, но и мое доверие к платформе YouTube».

Представитель YouTube в ответ на вопрос в X признал изменения, замеченные пользователями. Но ведь нет-нет-нет, это не искусственный интеллект, а машинное обучение.

«Никакого GenAI, никакого апскейла. Мы проводим эксперимент на выбранных видео YouTube Shorts, во время которого используем традиционную технологию машинного обучения для устранения размытия, шумоподавления и улучшения четкости видео во время обработки (подобно тому, что делает современный смартфон во время записи видео). YouTube постоянно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшее качество видео и впечатления от просмотра, и будет продолжать учитывать отзывы авторов и зрителей при совершенствовании этих функций».

Официальный аккаунт YouTube в X затем подтвердил «эксперимент по улучшению качества видео с помощью традиционного машинного обучения, а не GenAI».

С учетом нечетких определений и перекрытия в массовом восприятии таких понятий, как «искусственный интеллект» и «машинное обучение», ответ кажется лишь игрой слов. Не понятно, чем результат применения одного метода качественно отличается от результата другого для автора и зрителя. Да и проблема не в том, а в отсутствии информирования о еще одном внедрения ИИ в Shorts и согласия на это авторов. Как отмечает один из комментаторов, «вы тратите кучу денег и времени, чтобы получить идеальные снимки и фотографии — только для того, чтобы YouTube добавил к ним фильтр искусственного интеллекта».

Источник: Windows Central