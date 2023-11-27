Иранский (!) магазин раскрыл спецификации процессора AMD Ryzen 8000G AM5 — х2,5 прирост в игровых бенчмарках, сравнивая с Ryzen 5000G

То, что розничные торговцы становятся источниками информации о различных компонентах до релиза не удивляет, но в истории о процессорной платформе AMD Ryzen 8000G Phoenix APU удивляет география этого источника. Поскольку это — иранский магазин электроники (и сайт с обзорами) под названием Sakhtafzarmag.

Пока оставим за скобками самое наличие в подсанкционной стране самых современных компьютерных процессоров, которые можно использовать как не в самих «Шахедах», так и для их проектирования. У них написано, что «они получили эксклюзивную информацию о процессорах AMD Ryzen 8000G и их тестах», и будем относиться к новости со здоровым скепсисом.

Спецификации являются продолжением более ранней утечки информации, что новое семейство APU от AMD будет называться Ryzen 8000G. Новые APU используют две ключевые технологии, первая – это архитектура Zen 4, которая будет обеспечивать работу процессора, а вторая – архитектура RDNA 3 для графики. Новое семейство будет работать на материнских платах AM5 с использованием новейшей версии BIOS, уже внедренной во многих продуктах 600-й серии, сообщает WccfTech.

Следовательно, переходя к спецификациям, процессоры AMD Ryzen 8000G будут доступны как в модификациях PRO, так и без этого индекса. Флагманским вариантом, вероятно, будет Ryzen 7 8700G, имеющий 8 ядер, 16 потоков, базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и пиковую – 5,1 ГГц. Ryzen 5 8600G, имеющий 6 ядер, 12 потоков, базовую тактовую частоту 4,35 ГГц (пиково 5,0 ГГц). Оба эти процессора построены на архитектуре Phoenix 1.

Среди чипов на архитектуре Phoenix 2 должны быть представлены процессоры Ryzen 5 8500G с 6 ядрами и 12 потоками, а также Ryzen 3 8300G с 4 ядрами и 8 потоками. 8500G работает на базовой тактовой частоте 3,55 ГГц (5,0 ГГц), тогда как у 8300G – 3,45 ГГц (4,90 ГГц). Модели Phoenix 2 без высококлассных графических блоков iGPU RDNA 3, как Radeon 780M и 760M. Вместо них будет установлен Radeon 740M с 4 вычислительными блоками.

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Все стандартные процессоры Ryzen 8000G AM5 будут иметь тепловыделение TDP 65 Вт/45 Вт, но каждый юнит также будет доступен в 35-ваттном исполнении GE, которое будет иметь чуть более низкую тактовую частоту, но такую ​​же ядерную конфигурацию. Запуск этих APU намечен на 31 января, хотя фактическая доступность предполагается на 11 февраля.

Тестирование

Иранский ритейлер также поделился некоторыми бенчмарками AMD Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) в нескольких играх и синтетических бенчмарках в 1080p. Производительность сравнивается с Ryzen 7 5700G Cezanne, который предлагает iGPU Radeon Vega с 8 вычислительными блоками (512 SP) против iGPU RDNA 3 на Ryzen 7 8700G с 12 вычислительными блоками (768 SP).

На графиках показано более 2,5-кратный прирост производительности процессора AMD Ryzen 8000G AM5 в некоторых тестах, но в большинстве случаев речь о 2-кратном приросте. Похоже, это будут очень приличные чипы для бюджетных игровых сборок и офисных пользователей. Однако какими будут цены? Скорее всего, больше информации из надежных источников появится на выставке CES 2024 (9-12 января).