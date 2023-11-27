Иранский (!) магазин раскрыл спецификации процессора AMD Ryzen 8000G AM5 — х2,5 прирост в игровых бенчмарках, сравнивая с Ryzen 5000G

То, что розничные торговцы становятся источниками информации о различных компонентах до релиза не удивляет, но в истории о процессорной платформе AMD Ryzen 8000G Phoenix APU удивляет география этого источника. Поскольку это — иранский магазин электроники (и сайт с обзорами) под названием Sakhtafzarmag.
Пока оставим за скобками самое наличие в подсанкционной стране самых современных компьютерных процессоров, которые можно использовать как не в самих «Шахедах», так и для их проектирования. У них написано, что «они получили эксклюзивную информацию о процессорах AMD Ryzen 8000G и их тестах», и будем относиться к новости со здоровым скепсисом.
Спецификации являются продолжением более ранней утечки информации, что новое семейство APU от AMD будет называться Ryzen 8000G. Новые APU используют две ключевые технологии, первая – это архитектура Zen 4, которая будет обеспечивать работу процессора, а вторая – архитектура RDNA 3 для графики. Новое семейство будет работать на материнских платах AM5 с использованием новейшей версии BIOS, уже внедренной во многих продуктах 600-й серии, сообщает WccfTech.
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Следовательно, переходя к спецификациям, процессоры AMD Ryzen 8000G будут доступны как в модификациях PRO, так и без этого индекса. Флагманским вариантом, вероятно, будет Ryzen 7 8700G, имеющий 8 ядер, 16 потоков, базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и пиковую – 5,1 ГГц. Ryzen 5 8600G, имеющий 6 ядер, 12 потоков, базовую тактовую частоту 4,35 ГГц (пиково 5,0 ГГц). Оба эти процессора построены на архитектуре Phoenix 1.
Вакансии
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Среди чипов на архитектуре Phoenix 2 должны быть представлены процессоры Ryzen 5 8500G с 6 ядрами и 12 потоками, а также Ryzen 3 8300G с 4 ядрами и 8 потоками. 8500G работает на базовой тактовой частоте 3,55 ГГц (5,0 ГГц), тогда как у 8300G – 3,45 ГГц (4,90 ГГц). Модели Phoenix 2 без высококлассных графических блоков iGPU RDNA 3, как Radeon 780M и 760M. Вместо них будет установлен Radeon 740M с 4 вычислительными блоками.
Все стандартные процессоры Ryzen 8000G AM5 будут иметь тепловыделение TDP 65 Вт/45 Вт, но каждый юнит также будет доступен в 35-ваттном исполнении GE, которое будет иметь чуть более низкую тактовую частоту, но такую же ядерную конфигурацию. Запуск этих APU намечен на 31 января, хотя фактическая доступность предполагается на 11 февраля.
Тестирование
Иранский ритейлер также поделился некоторыми бенчмарками AMD Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) в нескольких играх и синтетических бенчмарках в 1080p. Производительность сравнивается с Ryzen 7 5700G Cezanne, который предлагает iGPU Radeon Vega с 8 вычислительными блоками (512 SP) против iGPU RDNA 3 на Ryzen 7 8700G с 12 вычислительными блоками (768 SP).
На графиках показано более 2,5-кратный прирост производительности процессора AMD Ryzen 8000G AM5 в некоторых тестах, но в большинстве случаев речь о 2-кратном приросте. Похоже, это будут очень приличные чипы для бюджетных игровых сборок и офисных пользователей. Однако какими будут цены? Скорее всего, больше информации из надежных источников появится на выставке CES 2024 (9-12 января).