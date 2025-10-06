Искусственный интеллект почти не повлиял на рынок труда, — Йельский университет

Новое исследование ученых из Йельского университета выявило, что несмотря на прогнозы, искусственный интеллект почти не повлиял на рынок труда.

С момента появления ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года эксперты и руководители компаний на перебой предрекали, что генеративные модели ИИ приведут к к потере большого количества рабочих мест. Однако новое исследование свидетельствует, что подобные ожидания были сильно завышены.

«Хотя обеспокоенность относительно влияния ИИ на сегодняшний рынок труда широко распространена, наши данные свидетельствуют о том, что она по-прежнему остается в значительной степени спекулятивной», — говорится в заявлении исследователей из Бюджетной лаборатории Йельского университета, центра политических исследований в области экономики.

Исследователи проанализировали данные по занятости за последние 33 месяца с момента запуска ChatGPT, статус занятости выпускников колледжей, и степень влияния ИИ на различные категории работников из IT-сектора. В одном из анализов ученые сравнили три разные группы работников с разной степенью уязвимости к влиянию искусственного интеллекта на их карьеру: высоким, средним и низким. Они отслеживали изменения численности рабочих с момента выхода ChatGPT. Если бы ИИ как-то влиял на ситуацию, следовало бы ожидать масштабных сокращений среди работников с высокой и средней степенью уязвимости, однако этого не произошло.

Фактически, процентное соотношение в каждой категории практически не изменилось, что говорит о том, что ИИ, по крайней мере пока, не играет никакой роли. В рамках другого анализа исследователи изучали темпы изменений в составе американской рабочей силы и сравнили с двумя отдельными периодами: когда компьютеры начали получать широкое распространение около 1984 года и периодом взрывного роста предпринимательской деятельности в интернете, начиная с 1996 года. Идея заключалась в том, чтобы оценить, преобразит ли ИИ рабочую силу исторически значимым образом.

Исследователи установили, что темпы изменений в структуре рынка труда вслед за появлением ИИ практически совпадают с темпами, которые наблюдались в период распространения компьютеров и появления интернета. Проще говоря, ИИ не оказывает большего влияния, чем в свое время оказало распространение компьютеров или появление интернета. Анализируя выпускников колледжей, исследователи сравнили профессиональный состав (распределение работников по разным профессиям на рынке труда) молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет и сравнили их с работниками в возрасте от 25 до 34 лет.

Ученые убедились, что профессиональный состав как младших, так и старших работников практически совпадает. Это свидетельствует, что ИИ не оказывает существенного влияния на недавних выпускников колледжей, если сравнивать их со старшей группой в аналогичный период жизни. Однако в течение последних нескольких месяцев наблюдается значительное отклонение в этой тенденции. Исследователи связывают отклонение на уровне около 6% с не самыми благоприятными условиями на американском рынке труда. Или, возможно, это просто показывает, что ИИ начинает влиять на рынок труда, также не исключают они.

«Картина влияния ИИ на рынок труда, вырисовывающаяся из наших данных, в значительной степени отражает стабильность, а не серьезные потрясения на уровне всей экономики», — объясняют авторы исследования.

По мнению ряда аналитиков, улучшение на американском рынке труда может быть связано с решением Федеральной резервной службы США в 2022 году, которое положило конец эпохе политики нулевых процентных ставок. До этого момента компании занимали большие объемы капитала по низким ставкам и вкладывали их в высокорискованные стартапы, раздувая активы, способствуя появлению большого количества миллионеров и подпитывая «золотую лихорадку» в технологическом секторе.

И вот заголовки, изобилующие историями об увольнении из-за ИИ, но, возможно, это просто результат того, что некоторые руководители компаний поторопились и поверили в шумиху, хотя на практике ИИ все еще оставляет желать лучшего. Это отражается в неравномерном внедрении ИИ в различных отраслях промышленности.

«Хотя генеративный ИИ, скорее всего, войдет в ряды трансформационных технологий общего назначения, — говорится в исследовании Йельского университета, — пока рано говорить о том, насколько разрушительной эта технология окажется для рабочих мест», — заключают авторы исследования.

Результаты исследования опубликованы на сайте Бюджетной лаборатории Йельского университета

Источник: Futurism