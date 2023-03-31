Италия ограничила работу ChatGPT – боту вменяют в вину несанкционированный сбор данных пользователей и отсутствие возрастного ограничения доступа

Итальянское агентство по защите данных заявило о расследовании в отношении чат-бота ChatGPT в связи с предполагаемым нарушением правил сбора данных приложением искусственного интеллекта. В сообщении агентства говорится, что оно временно ограничило использование чат-ботом личных данных итальянских пользователей. Ограничения немедленно вступают в силу.

Агентство также вменяет в вину ChatGPT отсутствие проверки возраста пользователей. В соответствии с итальянским законодательством, бот должен быть доступен лишь для людей до 13 лет.

С момента своего выпуска в прошлом году ChatGPT вызвал волну увлеченности пользователей, побуждая конкурентов запускать аналогичные продукты, а компании интегрировать его или аналогичные технологии в свои продукты.

Итальянское агентство заявило об «отсутствии каких-либо правовых оснований, оправдывающих массовый сбор и хранение персональных данных с целью «обучения» алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

Также на этой неделе Европол предупредил о потенциальном неправомерном использовании чат-бота в для фишинга, дезинформации и совершения других киберпреступлений.

Источник: Reuters