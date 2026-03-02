banner
Ютубер поиграл на ПК, который питался от 56 АА-батареек

Катерина Левицкая

Лишним будет сказать, что современные игровые ПК точно не рассчитаны на работу с недорогими AA-батарейками, однако один смелый ютубер решил проверить, как это будет выглядеть в реальности. Результат? Работало, но недолго.


Автор с ником ScuffedBits выпустил на YouTube видео, в котором испытывает игровой ПК, где заменил обычный блок питания на десятки «пальчиковых» батареек. Опережаем ваши вопросы, а собственно для чего? Просто, чтобы увидеть, насколько далеко они могут «зайти».

Система, которую использовал парень, была относительно скромной по современным меркам: бюджетный процессор Intel, два модуля оперативной памяти и 2,5-дюймовый SATA SSD на Windows 10. В штатном режиме ПК питался от блока Corsair CX430 на 450 Вт, однако вместо него блогер использовал ATX-адаптер, который позволил подключить 12-вольтовые кабели к альтернативному источнику питания: в данном случае сборки АА-батареек, соединенных последовательно.


Каждая из батареек выдает 1,5 В (при небольшой нагрузке), поэтому 8 элементов в серии едва приближаются к 12 В, необходимых для питания материнской платы. В то же время при первой попытке запуска измерения показали лишь 0,06 А мизер по сравнению с тем, что требуется даже маломощной x86-системе. Вентилятор обернулся один раз и все выключилось.

Попытки добавить еще пару блоков для увеличения тока не дали результата. Переход с солевых на более производительные щелочные батарейки немного улучшил ситуацию, но система все равно не могла стабильно стартовать. Проблема, как оказалось, была не столько в напряжении или схеме подключения, а в ограничениях самой технологии: АА-батарейки не предназначены для больших импульсных нагрузок. Тонкие провода, которые соединяли батарейки, просто не могли выдержать мгновенного спроса на мощность, которого требовал ПК при включении.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Далее ютубер переделал схему: взял более толстые кабели, добавил большие конденсаторы для сглаживания стартового импульса и увеличил массив батареек до 56 штук. С помощью внешнего блока питания он изначально «подтолкнул» ПК к запуску, а после загрузки Windows переключил систему на батарейки.

После этого ПК действительно вполне нормально работал от AA-батареек, но момент «триумфа» исчислялся секундами. После запуска Steam система выключалась, не выдержав и минуты, а поиграть в инди-игру A Short Hike удавалось в течение 5 секунд. Даже обычная партия в «Сапера» выдержала 4,5 минуты, а дальше «умирали» и ПК, и его альтернативный источник питания.

В то же время на этом ScuffedBits не остановился: он переделал питание монитора, подключив его к 8 батарейкам, а также добавил собственные элементы питания к мыши и клавиатуре. Полная «АА-конфигурация» смогла проработать 2 минуты 14 секунд — недолго, но технически система проявила себя возможной. В финальном тесте с дискретной видеокартой ПК хватило на 9 секунд.

То есть результаты вполне предсказуемые, но показательные. Щелочные батарейки могут хранить относительно большой запас энергии, но отдают ее медленно. Однако даже скромный настольный ПК требует стабильного и быстрого потока тока, который измеряется амперами, а на миллиамперами. Именно несоответствие этих характеристик демонстрирует, почему современные портативные устройства используют плотно скомпилированные литий-ионные аккумуляторы, тогда как гейминг на АА-батарейках остается хорошей идеей исключительно для вирусного видео на YouTube.

Нейроны в чашке Петри заставили играть в Doom


Источник: TechSpot

