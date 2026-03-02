Ютубер поиграл на ПК, который питался от 56 АА-батареек

Лишним будет сказать, что современные игровые ПК точно не рассчитаны на работу с недорогими AA-батарейками, однако один смелый ютубер решил проверить, как это будет выглядеть в реальности. Результат? Работало, но недолго.





Автор с ником ScuffedBits выпустил на YouTube видео, в котором испытывает игровой ПК, где заменил обычный блок питания на десятки «пальчиковых» батареек. Опережаем ваши вопросы, а собственно для чего? Просто, чтобы увидеть, насколько далеко они могут «зайти».

Система, которую использовал парень, была относительно скромной по современным меркам: бюджетный процессор Intel, два модуля оперативной памяти и 2,5-дюймовый SATA SSD на Windows 10. В штатном режиме ПК питался от блока Corsair CX430 на 450 Вт, однако вместо него блогер использовал ATX-адаптер, который позволил подключить 12-вольтовые кабели к альтернативному источнику питания: в данном случае сборки АА-батареек, соединенных последовательно.





Каждая из батареек выдает 1,5 В (при небольшой нагрузке), поэтому 8 элементов в серии едва приближаются к 12 В, необходимых для питания материнской платы. В то же время при первой попытке запуска измерения показали лишь 0,06 А — мизер по сравнению с тем, что требуется даже маломощной x86-системе. Вентилятор обернулся один раз и все выключилось.

Попытки добавить еще пару блоков для увеличения тока не дали результата. Переход с солевых на более производительные щелочные батарейки немного улучшил ситуацию, но система все равно не могла стабильно стартовать. Проблема, как оказалось, была не столько в напряжении или схеме подключения, а в ограничениях самой технологии: АА-батарейки не предназначены для больших импульсных нагрузок. Тонкие провода, которые соединяли батарейки, просто не могли выдержать мгновенного спроса на мощность, которого требовал ПК при включении.

Далее ютубер переделал схему: взял более толстые кабели, добавил большие конденсаторы для сглаживания стартового импульса и увеличил массив батареек до 56 штук. С помощью внешнего блока питания он изначально «подтолкнул» ПК к запуску, а после загрузки Windows переключил систему на батарейки.

После этого ПК действительно вполне нормально работал от AA-батареек, но момент «триумфа» исчислялся секундами. После запуска Steam система выключалась, не выдержав и минуты, а поиграть в инди-игру A Short Hike удавалось в течение 5 секунд. Даже обычная партия в «Сапера» выдержала 4,5 минуты, а дальше «умирали» и ПК, и его альтернативный источник питания.

В то же время на этом ScuffedBits не остановился: он переделал питание монитора, подключив его к 8 батарейкам, а также добавил собственные элементы питания к мыши и клавиатуре. Полная «АА-конфигурация» смогла проработать 2 минуты 14 секунд — недолго, но технически система проявила себя возможной. В финальном тесте с дискретной видеокартой ПК хватило на 9 секунд.

То есть результаты вполне предсказуемые, но показательные. Щелочные батарейки могут хранить относительно большой запас энергии, но отдают ее медленно. Однако даже скромный настольный ПК требует стабильного и быстрого потока тока, который измеряется амперами, а на миллиамперами. Именно несоответствие этих характеристик демонстрирует, почему современные портативные устройства используют плотно скомпилированные литий-ионные аккумуляторы, тогда как гейминг на АА-батарейках остается хорошей идеей исключительно для вирусного видео на YouTube.





Источник: TechSpot