Ютуберу «светит» трехлетнее заключение за обзоры портативных консолей для ретро-игр

Создатели игр для консолей ранее боролись с эмуляторами и копированием игр, но этот случай — новый правовой уровень.

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Итальянский ютубер Франческо Саличини, владелец канала Once Were Nerd, освещает ретро-игры, но его обзоры устройств Anbernic, кажется, стали последней каплей. По его словам, финансовая полиция появилась у него дома и в офисе с ордером на обыск с целью расследования распространения пиратских материалов путем «рекламы».

Anbernic известна своими ретро-консолями, которые могут имитировать классические игры от Nintendo и Sony. Однако компания иногда поставляет свою продукцию с картами microSD, содержащими сотни защищенных авторским правом ROM-файлов. Это, безусловно, противоречит закону и является формой пиратства, но ютубер утверждает, что он только осматривал оборудование и что ни один производитель не спонсировал его видео. Он также воздержался от добавления партнерских ссылок к этому контенту.

Сейчас Саличини обвиняют в нарушении статьи 171 статьи итальянского Закона об авторском праве, которая предусматривает максимальный штраф в размере €15 000 и три года лишения свободы. Сейчас его дело все еще расследуется, но итальянская Guardia di Finanza (Финансовая полиция) изъяла более 30 консолей, в частности от Anbernic, TrimUI и Powkiddy. Полиция также получила телефон ютубера и стенограммы его разговоров с производителями портативных консолей.

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Первоначальное расследование продлится около шести месяцев (с апреля), после чего властям придется решить, закрыть или продолжить производство. Но тем временем Саличини также рискует быть заблокированным, даже без окончательных доказательств его вероятных нарушений.

Пока неизвестно, какая именно компания начала официальное преследование ютубера. Сайт Tom’s Hardware отмечает, что это могут быть Nintendo или Sony, а инцидент выводит борьбу с эмуляторами и пиратским контентом на новый уровень. Впрочем, один японский игровой видеоблогер уже получил 5 лет условно и большой штраф.