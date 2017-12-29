«Южмаш» планирует заключить новый контракт на поставку 12 дополнительных блоков первой ступени для ракеты-носителя Antares

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ГП «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ, Днепр) готовит на 2018 год расширение промышленной кооперации с американской компанией Orbital ATK Inc. по программе ракеты-носителя среднего класса Antares. Напомним, эта ракета задействована в выполнении контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг Международной космической станции.

Как заявляет источник в руководстве ЮМЗ, в 2018 году предприятие ожидает получение нового, дополнительного заказа американской стороны на поставку в США основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя Antares.

«На сегодняшний день сотрудничество по программе обеспечивается «Южмашем» в рамках заключенного с американской компанией в 2008 году контракта на поставку 14 основных блоков первой ступени РН Antares. На сегодня 10 из них уже отгружены заказчику, поставка еще четырех изделий запланирована на 2018 год», – сообщил собеседник.

Вместе с тем, учитывая дальнейшие планы по запуску ракет Antares, американской стороне могут потребоваться дополнительные блоки первой ступени. И украинская компания готова их предоставить.

«Учитывая, что годовая потребность в РН Antares до 2025 года, по данным американцев, составляет 2 пуска в год, сегодня мы отрабатываем с нашими партнерами планы по оформлению дополнительного заказа на поставку в рамках программы еще 12 основных конструкций первой ступени сверх действующего контракта», – отметил он.

При этом уточняется, что, «согласно договоренности, заключение нового контракта с Orbital OTK планируется на 2018 год».

Источник: Интерфакс