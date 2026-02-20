ИИ-бот на день "положил" облако Amazon, потому что решил удалить и переписать код (19:30)

Amazon Web Services (AWS) потерпел 13-часовой перерыв в работе одной системы, которую использовали его клиенты, в середине декабря после того, как инженеры позволили инструменту ИИ для написания кода под названием Kiro внести определенные изменения.





Этот автономный инструмент, который может самостоятельно действовать от имени пользователей, определил, что лучшим курсом действий было «удалить и воссоздать среду». Amazon опубликовал внутренний отчет о сбое системы AWS, которая позволяет клиентам изучать расходы на ее сервисы. Несколько сотрудников Amazon рассказали FT, что это был второй случай за последние месяцы, когда один из ИИ-инструментов компании оказался в центре нарушения работы сервиса.

«Мы уже видели по меньшей мере два сбоя в производительности. Инженеры позволили ИИ-агенту решить проблему без вмешательства. Сбои были небольшими, но вполне предсказуемыми», — сказал один старший сотрудник AWS.

AWS, обеспечивающая около 60% операционной прибыли Amazon, стремится создавать и внедрять ИИ-инструменты, включая «агентов», способных действовать самостоятельно на основе человеческих инструкций. Как и многие крупные технологические компании, она пытается продавать эту технологию внешним клиентам. Такие инциденты подчеркивают риск тогочто эти зачаточные ИИ-инструменты могут неправильно работать и вызывать перебои. Amazon заявил, что это было «совпадение, что ИИ-инструменты были задействованы», и что «та же проблема могла бы произойти с любым инструментом разработчика или ручным действием».

«В обоих случаях это была ошибка пользователя, а не ошибка AI», — сказал официальный представитель Amazon, добавив, что не видел доказательств того, что ошибки случаются чаще с ИИ-инструментами.

Компания сообщила, что инцидент в декабре был «очень ограниченным явлением», что повлияло только на один сервис в частях материкового Китая. Amazon добавила, что второй инцидент не имел влияния на «сервис AWS, ориентированный на клиентов». Ни один из сбоев не был приближен к масштабному 15-часовому отключению AWS в октябре 2025 года, которое заставило несколько клиентских приложений и веб-сайтов прекратить работу — включая ChatGPT компании OpenAI.





Сотрудники сказали, что ИИ-инструменты компании рассматривались как продолжение оператора и имели те же разрешения. В этих двух случаях инженеры не требовали утверждения второго лица перед внесением изменений, как это обычно должно быть. По умолчанию инструмент Kiro «запрашивает авторизацию перед выполнением любого действия», но инженер, причастный к декабрьскому инциденту, имел «более широкие разрешения, чем ожидалось — проблему контроля доступа пользователя, а не автономности ИИ.

AWS запустил Kiro в июле. Компания сказала, что этот помощник по написанию кода будет развиваться дальше от «vibe coding» — что позволяет пользователям быстро создавать приложения — к написанию кода на основе набора спецификаций. Ранее группа полагалась на продукт Amazon Q Developer, чатбот с поддержкой AI, чтобы помогать инженерам писать код. Именно он участвовал в предыдущем сбое, по словам трех сотрудников.

«После инцидента в декабре AWS ввел многочисленные меры безопасности, включая обязательный просмотр коллегами и обучение персонала», — добавили в Amazon.

Некоторые из сотрудников Amazon сказали, что они все еще скептически относятся к полезности ИИ-инструментов в большей части их работы, учитывая риск ошибок. Они добавили, что компания установила цель, чтобы 80% разработчиков использовали ИИ для задач кодирования по крайней мере раз в неделю, и тщательно отслеживала внедрение.

Источник: Financial Times