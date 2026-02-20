tradfi
Новости ИИ 20.02.2026 comment views icon

ИИ-бот на день "положил" облако Amazon, потому что решил удалить и переписать код (19:30)

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код (19:30)

Amazon Web Services (AWS) потерпел 13-часовой перерыв в работе одной системы, которую использовали его клиенты, в середине декабря после того, как инженеры позволили инструменту ИИ для написания кода под названием Kiro внести определенные изменения.


Этот автономный инструмент, который может самостоятельно действовать от имени пользователей, определил, что лучшим курсом действий было «удалить и воссоздать среду». Amazon опубликовал внутренний отчет о сбое системы AWS, которая позволяет клиентам изучать расходы на ее сервисы. Несколько сотрудников Amazon рассказали FT, что это был второй случай за последние месяцы, когда один из ИИ-инструментов компании оказался в центре нарушения работы сервиса.

«Мы уже видели по меньшей мере два сбоя в производительности. Инженеры позволили ИИ-агенту решить проблему без вмешательства. Сбои были небольшими, но вполне предсказуемыми», — сказал один старший сотрудник AWS.

AWS, обеспечивающая около 60% операционной прибыли Amazon, стремится создавать и внедрять ИИ-инструменты, включая «агентов», способных действовать самостоятельно на основе человеческих инструкций. Как и многие крупные технологические компании, она пытается продавать эту технологию внешним клиентам. Такие инциденты подчеркивают риск тогочто эти зачаточные ИИ-инструменты могут неправильно работать и вызывать перебои. Amazon заявил, что это было «совпадение, что ИИ-инструменты были задействованы», и что «та же проблема могла бы произойти с любым инструментом разработчика или ручным действием».

«В обоих случаях это была ошибка пользователя, а не ошибка AI», — сказал официальный представитель Amazon, добавив, что не видел доказательств того, что ошибки случаются чаще с ИИ-инструментами.

Компания сообщила, что инцидент в декабре был «очень ограниченным явлением», что повлияло только на один сервис в частях материкового Китая. Amazon добавила, что второй инцидент не имел влияния на «сервис AWS, ориентированный на клиентов». Ни один из сбоев не был приближен к масштабному 15-часовому отключению AWS в октябре 2025 года, которое заставило несколько клиентских приложений и веб-сайтов прекратить работу — включая ChatGPT компании OpenAI.


Сотрудники сказали, что ИИ-инструменты компании рассматривались как продолжение оператора и имели те же разрешения. В этих двух случаях инженеры не требовали утверждения второго лица перед внесением изменений, как это обычно должно быть. По умолчанию инструмент Kiro «запрашивает авторизацию перед выполнением любого действия», но инженер, причастный к декабрьскому инциденту, имел «более широкие разрешения, чем ожидалось — проблему контроля доступа пользователя, а не автономности ИИ.

AWS запустил Kiro в июле. Компания сказала, что этот помощник по написанию кода будет развиваться дальше от «vibe coding» — что позволяет пользователям быстро создавать приложения — к написанию кода на основе набора спецификаций. Ранее группа полагалась на продукт Amazon Q Developer, чатбот с поддержкой AI, чтобы помогать инженерам писать код. Именно он участвовал в предыдущем сбое, по словам трех сотрудников.

«После инцидента в декабре AWS ввел многочисленные меры безопасности, включая обязательный просмотр коллегами и обучение персонала», — добавили в Amazon.

Некоторые из сотрудников Amazon сказали, что они все еще скептически относятся к полезности ИИ-инструментов в большей части их работы, учитывая риск ошибок. Они добавили, что компания установила цель, чтобы 80% разработчиков использовали ИИ для задач кодирования по крайней мере раз в неделю, и тщательно отслеживала внедрение.

Amazon доверил обзор сериала «Фоллаут» ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом

Спецпроекты
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Источник: Financial Times

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Мы больше не биткоин-компания": пионер майнинга Bitfarms окончательно перешла в ИИ, ее акции сразу взлетели на 17%
Самая мощная ракета Европы: Ariane 64 впервые вывела на орбиту спутники Amazon
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
ИИ Claude за 74 минуты создал веб-стартап с прибылью в $1000/месяц
Посты с того света: Meta запатентовала ИИ, который "оживляет" аккаунты после смерти
Gemini сможет "заимствовать" ваши разговоры из ChatGPT
OpenAI прекращает поддержку GPT-4o и других "четверок" несмотря на возмущение пользователей
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
Максимус из сериала "Фоллаут" взял аскезу на игры Bethesda до последнего сезона
Половина разработчиков считают ИИ вредным для игр — на 20% больше, чем два года назад
К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд
Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
День рождения с Claude Code: подростки создали с нуля 10 игр за 2 часа
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Ученые официально признали новый вид психического расстройства: страх, что вас заменит ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить