Кореянка влюбилась в фейкового Илона Маска — он рассказывал о гигафабриках и забрал у нее $50 тыс. для «инвестиций»

Жительница Южной Кореи говорит, что познакомилась с «Маском» через Instagram, где он якобы выборочно общается с поклонниками.

«17 июля прошлого года Маск добавил меня в друзья в Instagram. Хотя я стала его большой поклонницей после того, как прочитала биографию, но сначала сомневалась, реально ли это», — рассказала женщина журналистам корейской телекомпании KBS (через Business Insider).

Впоследствии фейковый Илон начал рассказывать ей о работе в Tesla и даже прислал снимки с рабочего места и удостоверение личности, поэтому женщина уже не сомневалась, что ей повезло стать избранной.

«Маск говорил о своих детях и о том, что брал вертолет для работы в Tesla или Space X», — сказала она KBS.

Мошенник также рассказал ей подробности «своей» встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, которая состоялась в апреле 2023 года. Там он якобы договорился о строительстве фабрик Tesla в Сеуле и Чеджу.

Интересно, что женщине удалось поговорить со лже-Маском по видео — скорее всего мошенник использовал дипфейк.

«Маск даже сказал во время видеозвонка: «Я люблю тебя, ты это знаешь?», — добавляет женщина.

В конце концов фейковый Маск попросил перечислить 70 миллионов корейских вон, или 50 000 долларов, на его банковский счет (который якобы принадлежал одному из его корейских сотрудников) — и обещал сделать ее богатой, инвестировав эти деньги «куда надо».

На самом деле «любовное мошенничество» — довольно распространенная тенденция. Только в США в 2022 году фейковые любовники выманили у своих жертв $1,3 млрд. Что касается клонов Маска, то они не впервые становятся известны публике — китайский двойник миллиардера по имени Илонг Ма стал популярным в TikTok и даже привлек внимание реального Илона.

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«Я хотел бы познакомиться с этим парнем (если он настоящий). Сейчас, это очень трудно понять, учитывая технологии дипфейков», — написавший Маск в заметке X в мае 2022 года.

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