ИИ ломает мебель: владелец жилья Airbnb пытался взыскать £12 000 с женщины-ученой за фейковый разгром

Сервису аренды жилья Airbnb пришлось извиняться и платить компенсацию за действия владельца жилья, который решил взыскать деньги с помощью ИИ-подделки.

Хозяин квартиры ложно заявил, что женщина-ученая из Лондона нанесла ущерб на £12 000. В качестве доказательства он использовал странные «фотографии», которые казались обработанными ИИ. В результате арендаторке вернули почти £4300, а компания, которая сдавала жилье, начала внутреннее расследование.

Британка забронировала однокомнатную квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке на два с половиной месяца, чтобы остановиться там во время учебы. Впрочем, она решила уехать раньше, из-за ощущения опасности в этом районе.

Вскоре после ее отъезда хозяин сообщил Airbnb, что она нанесла ущерб на указанную сумму. В частности, в качестве доказательства он представил фото треснувшего журнального столика, а также обвинил арендатора в загрязнении матраса мочой, повреждении робота-пылесоса, дивана, микроволновой печи, телевизора и кондиционера.

Женщина отрицала любые повреждения квартиры. Она сказала, что оставила ее в хорошем состоянии и имела только двух посетителей в течение семи недель проживания. Тщательное изучение двух фотографий журнального столика демонстрирует различия в повреждениях, что заставило женщину считать, что они были изменены или созданные искусственным интеллектом. Она считает, что владелец таким образом отомстил за досрочное прекращение аренды.

Сначала Airbnb, «после тщательного просмотра фотографий», сообщил о необходимости возмещения £5314 фунтов стерлингов, с чем женщина не согласилась и подала апелляцию.

«Я сообщила им, что могу предоставить показания очевидца, который был со мной во время выезда, и который может под присягой засвидетельствовать состояние, в котором было оставлено имущество: чистое, неповрежденное и в надлежащем порядке. Я также четко продемонстрировала визуальные расхождения на изображениях одного и того же предмета (деревянного стола), предоставленных хозяином, которые имеют явные признаки подделки. Эти несоответствия просто невозможны на настоящих, неотредактированных фотографиях одного и того же объекта. Это должно было бы сразу вызвать тревогу и дискредитировать заявления хозяина, если бы доказательства были просмотрены хотя бы с базовой тщательностью, но Airbnb не только не обнаружила эту очевидную манипуляцию, они полностью проигнорировали мои объяснения и четкие доказательства того, что материал был сфабрикован», — заявила пострадавшая.

Через пять дней после того, как The Guardian подняла вопрос по этому делу перед Airbnb, женщине сообщили, что ее апелляция была принята и начислено на ее счет £500. Когда же она позже заявила, что не собирается повторно бронировать жилье через Airbnb, компания предложила возврат средств в размере £854 — пятую часть стоимости ее бронирования. Женщина отказалась согласиться на это и получила возмещение в размере полной стоимости — £4269. Негативный отзыв, который хозяин разместил в ее профиле, был удален.

Человек, который ложно жаловался, указан на Airbnb как «суперхозяин». Он не ответил на запрос о комментарии. Airbnb заявила, что его предупредили за нарушение условий и о возможном удалении из базы, если поступит еще одна подобная жалоба. Компания сообщила, что не может подтвердить изображения, которые он предоставил в жалобе. Airbnb извинилась и заявила, что будет проведена проверка по дальнейшему рассмотрению дела.