"ИИ сам по себе исчезнет": основатель разработки ИИ в Google предостерегает от развития карьеры в отрасли

Джад Тарифи основал первую ИИ-команду Google, а сейчас возглавляет собственный стартап. Он говорит, что вскоре отрасль ИИ исчезнет как таковая и советует заниматься специализированными направлениями.

В то время, когда мегакорпорации предлагают специалистам по ИИ «космические» заработки и переманивают их друг у друга, разработчик ИИ со стажем в интервью Business Insider предостерегает от получения в области ИИ научной степени и тому подобное. Это не означает исчезновения технологии — наоборот, ее успехи будут настолько молниеносными, что через несколько лет большинство ее проблем и применений получат решение.

«Искусственный интеллект сам по себе исчезнет, когда вы закончите докторскую диссертацию. Даже такие вещи, как применение ИИ в робототехнике, будут решены к тому времени. Так что либо займитесь чем-то нишевым, например ИИ для биологии, который все еще находится на очень ранних стадиях, либо просто вообще не беритесь», — сказал Тарифи.

42-летний Тарифи получил степень Ph. D. по искусственному интеллекту в Университете Флориды в 2012 году. Он присоединился к Google в 2012 году и работал на поискового гиганта почти 10 лет. В 2021 году он основал собственную компанию Integral AI. Он говорит, что докторантура — это испытание, на которое должны идти только «странные люди», поскольку это предполагает жертвование «пятью годами жизни и много боли».

«Я не думаю, что кто-то должен получать степень доктора философии, если только он не одержим этой областью. Если вы не уверены, вам определенно следует по умолчанию ответить «нет» и жить дальше по жизни. Вы будете двигаться намного быстрее. Вы научитесь гораздо большему. Вы будете лучше адаптироваться к тому, как все меняется».

Также специалист и предприниматель считает, что люди, которые хотят процветать в эпоху искусственного интеллекта, должны развивать социальные навыки и эмпатию. По его мнению, хотя точными науками и можно овладеть, опыт в стимулировании и использовании искусственного интеллекта предполагает «эмоциональный настрой» и «хороший вкус».