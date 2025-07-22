Новости IT-бизнес 22.07.2025 comment views icon

Самый крупный оффер в истории ИИ: Цукерберг предлагал $1,25 млрд инженеру нейросетей за переход в Meta, а тот отказался

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Самый крупный оффер в истории ИИ: Цукерберг предлагал $1,25 млрд инженеру нейросетей за переход в Meta, а тот отказался

Meta хотела переманить инженера по нейросетям и предложила за это рекордную сумму — $1,25 млрд. Но идея стать миллиардером за несколько лет не убедила разработчика.

Основатель стартапа Abel и известный критик крупных корпораций Дэниел Фрэнсис рассказал об этой истории. По его словам, как раз ему и рассказали о рекордном оффере от Марка Цукерберга на $1,25 млрд.

«Мне сообщили о предложении на $1,25 млрд за четыре года — это самая высокая сумма, о которой мне приходилось слышать. Ребята, что вообще происходит?» — написал Фрэнсис.

В предыдущем посте он уже намекал, что Meta охотится за топовым инженером ИИ, заинтересовав его миллиардным бонусом. Но в итоге корпорация получила ответ: «Человек сказал «нет»». В комментариях к твиту Фрэнсиса кто-то заметил, что сейчас компании готовы платить «деньги в стиле интеллектуальной собственности» — за само присутствие мозгов.

Фрэнсис хорошо знаком с миром хайпового ИИ. Его стартап создает полицейские отчеты на основе видео с боди-камер и данных диспетчеров. В 2023 году он стал известным, когда притворился уволенным сотрудником Twitter и даже связался с журналистами — после чего его действительно взяли на работу.

Как оказалось, такое предложение — не единичный случай. Другие разработчики в ответ на твит рассказали, что слышали о еще больших офферах. А исследователь ИИ с ником Рун (вероятно, бывший сотрудник OpenAI) сказал, что сумма выглядит не так безумно, если расценивать контракт как временное приобретение топового инженера, что обогатит компанию. Главное, чтобы потом разработчика не уволили и он не попал в список непригодных.

После этого обсуждение в X быстро превратилось в конкурс невероятных сумм и странных историй о бонусах. Но часть из них — подтверждены. Например, в июне гендиректор OpenAI Сэм Альтман признался, что Meta переманила трех сотрудников его компании, предлагая им до $100 млн просто за подписание контракта. Спойлер: они не получили огромные бонусы. Ранее также были случаи, что Цукербенг «вербовал» исследователей Google DeepMind через личные электронные письма.

Источник: Toms Hardware

Популярные новости

Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом
Криптомайнинг не умер: до 2032 ожидается среднегодовой рост на 7,8%
Ютуберу «светит» трехлетнее заключение за обзоры портативных консолей для ретро-игр
Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше
AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700
«Поймать» планету: у ученых есть план, как добраться до Седны всего за 10 лет
Сделано в Китае: новые мемристоры ускорили обработку данных ИИ в 7,7 раз
Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход
Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent
Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто: «Превосходят то, что я вижу на Западе»
Произошло самое масштабное слияние черных дыр и появление монстра, в 225 раз массивнее Солнца
Конфеты из воздуха — китайцы превращают CO₂ в пищу
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Больше перехватчиков «Шахедов»: Минобороны и экс-руководитель Google Эрик Шмидт подписали меморандум о производстве дронов
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить