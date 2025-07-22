Самый крупный оффер в истории ИИ: Цукерберг предлагал $1,25 млрд инженеру нейросетей за переход в Meta, а тот отказался

Meta хотела переманить инженера по нейросетям и предложила за это рекордную сумму — $1,25 млрд. Но идея стать миллиардером за несколько лет не убедила разработчика.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Основатель стартапа Abel и известный критик крупных корпораций Дэниел Фрэнсис рассказал об этой истории. По его словам, как раз ему и рассказали о рекордном оффере от Марка Цукерберга на $1,25 млрд.

«Мне сообщили о предложении на $1,25 млрд за четыре года — это самая высокая сумма, о которой мне приходилось слышать. Ребята, что вообще происходит?» — написал Фрэнсис.

Update: was informed of a $1.25 billion offer for four years, new highest I’ve seen guys what the hell is going on https://t.co/n5vDZ7Dl5y — Daniel (@growing_daniel) July 20, 2025

В предыдущем посте он уже намекал, что Meta охотится за топовым инженером ИИ, заинтересовав его миллиардным бонусом. Но в итоге корпорация получила ответ: «Человек сказал «нет»». В комментариях к твиту Фрэнсиса кто-то заметил, что сейчас компании готовы платить «деньги в стиле интеллектуальной собственности» — за само присутствие мозгов.

Фрэнсис хорошо знаком с миром хайпового ИИ. Его стартап создает полицейские отчеты на основе видео с боди-камер и данных диспетчеров. В 2023 году он стал известным, когда притворился уволенным сотрудником Twitter и даже связался с журналистами — после чего его действительно взяли на работу.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Как оказалось, такое предложение — не единичный случай. Другие разработчики в ответ на твит рассказали, что слышали о еще больших офферах. А исследователь ИИ с ником Рун (вероятно, бывший сотрудник OpenAI) сказал, что сумма выглядит не так безумно, если расценивать контракт как временное приобретение топового инженера, что обогатит компанию. Главное, чтобы потом разработчика не уволили и он не попал в список непригодных.

После этого обсуждение в X быстро превратилось в конкурс невероятных сумм и странных историй о бонусах. Но часть из них — подтверждены. Например, в июне гендиректор OpenAI Сэм Альтман признался, что Meta переманила трех сотрудников его компании, предлагая им до $100 млн просто за подписание контракта. Спойлер: они не получили огромные бонусы. Ранее также были случаи, что Цукербенг «вербовал» исследователей Google DeepMind через личные электронные письма.

Источник: Toms Hardware