Самый крупный оффер в истории ИИ: Цукерберг предлагал $1,25 млрд инженеру нейросетей за переход в Meta, а тот отказался

Meta хотела переманить инженера по нейросетям и предложила за это рекордную сумму — $1,25 млрд. Но идея стать миллиардером за несколько лет не убедила разработчика.

Основатель стартапа Abel и известный критик крупных корпораций Дэниел Фрэнсис рассказал об этой истории. По его словам, как раз ему и рассказали о рекордном оффере от Марка Цукерберга на $1,25 млрд.

Update: was informed of a $1.25 billion offer for four years, new highest I’ve seen

guys what the hell is going on https://t.co/n5vDZ7Dl5y

