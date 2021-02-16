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За 2020 год было отгружено около 333 миллионов SSD общей вместимостью 207 эксабайт

За 2020 год было отгружено около 333 миллионов SSD общей вместимостью 207 эксабайт

За 2020 год было отгружено около 333 миллионов SSD общей вместимостью 207 эксабайт


Специалисты аналитической компании Trendfocus оценили рынок SSD по итогам 2020 года и опубликовали соответствующий отчет — за 12 месяцев было отгружено около 333 миллионов накопителей общей вместимостью 207 эксабайт.

Поставки SSD в штуках по сравнению с 2019 годом выросли на 20,8%, а совокупная емкость отгруженных накопителей и вовсе увеличилась на 50,4%.

В 2020 году SSD наконец обогнали по продажам HDD, но только в количественном выражении — поставки традиционных НЖМД составили 260 миллиона единиц, что в годовом выражении соответствует падению на 18%. В то же время по суммарному объему информации HDD далеко впереди с показателем 1,02 зеттабайта.

Поставки HDD и SSD в 2020 году

Объем поставок, млн. штГодовые темпы ростаСуммарная емкость, ЭБГодовые темпы роста
SSD333,120+20,8%207,39+50,4%
HDD259,810-18%1018,32+13%

Средний объем SSD в 2020 году достиг 0,67 ТБ против 4 ТБ у HDD.

На рынке SSD с большим отрывом по-прежнему лидируют Samsung и WDC. Как видно на диаграмме ниже, в последнем квартале 2020 года они заняли 26,1% и 20,3% соответственно — то есть, суммарно на них приходится почти половина всех отгруженных накопителей. Если же смотреть по совокупной емкости, то лидерство Samsung становится еще более явным. На накопители южнокорейского производителя, выпущенные в течение квартала, приходится 32,8% всех поставок. Доля WDC — 15,4%.

За 2020 год было отгружено около 333 миллионов SSD общей вместимостью 207 эксабайт

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