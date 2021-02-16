За 2020 год было отгружено около 333 миллионов SSD общей вместимостью 207 эксабайт

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Специалисты аналитической компании Trendfocus оценили рынок SSD по итогам 2020 года и опубликовали соответствующий отчет — за 12 месяцев было отгружено около 333 миллионов накопителей общей вместимостью 207 эксабайт.

Поставки SSD в штуках по сравнению с 2019 годом выросли на 20,8%, а совокупная емкость отгруженных накопителей и вовсе увеличилась на 50,4%.

В 2020 году SSD наконец обогнали по продажам HDD, но только в количественном выражении — поставки традиционных НЖМД составили 260 миллиона единиц, что в годовом выражении соответствует падению на 18%. В то же время по суммарному объему информации HDD далеко впереди с показателем 1,02 зеттабайта.

Поставки HDD и SSD в 2020 году

Объем поставок, млн. шт Годовые темпы роста Суммарная емкость, ЭБ Годовые темпы роста SSD 333,120 +20,8% 207,39 +50,4% HDD 259,810 -18% 1018,32 +13%

Средний объем SSD в 2020 году достиг 0,67 ТБ против 4 ТБ у HDD.

На рынке SSD с большим отрывом по-прежнему лидируют Samsung и WDC. Как видно на диаграмме ниже, в последнем квартале 2020 года они заняли 26,1% и 20,3% соответственно — то есть, суммарно на них приходится почти половина всех отгруженных накопителей. Если же смотреть по совокупной емкости, то лидерство Samsung становится еще более явным. На накопители южнокорейского производителя, выпущенные в течение квартала, приходится 32,8% всех поставок. Доля WDC — 15,4%.