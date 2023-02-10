За 6 недель 2023 года акции Tesla почти компенсировали прошлогоднее падение на 65%

Акции Tesla начали год с резкого роста, который компенсировал почти все падения, имевшие место в 2022 году. С начала 2023 года стоимость акций выросла примерно на 65% и превысила $200. На момент подготовки материала цена составляет $207,32.

Этот рост акций ведёт к тому, что всего за шесть недель 2023 года Tesla может компенсировать потери рыночной стоимости в размере $700 млрд, которые она понесла в прошлом году.

В 2022 году акции Tesla упали в цене на 65%, поскольку прирост процентных ставок ослабил интерес инвесторов к более рискованным активам. В то же время акционеры опасались, что хаотичное поглощение Илоном Маском Twitter за $44 млрд повлияет на цену акций Tesla.

Но в начале года произошёл резкий разворот благодаря растущей вере инвесторов в грядущее снижение процентных ставок, а также сильному финансовому отчету компании за четвертый квартал, который превзошел прогнозы Уолл-стрит.

С целью борьбы с ростом цен, за прошедший год Федеральная резервная система США повысила стоимость заимствований с почти нуля до примерно 5%. Но сейчас, учитывая снижение инфляции на протяжении 6 месяцев подряд, трейдеры ожидают понижения ставок в 2023 году. Как правило, снижение ставок вызывает рост стоимости акций. Ожидания снижения ставок уже привели к росту большинства акций в 2023 году: фондовый индекс S&P 500 вырос на 7%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite – на 14%.

Но Tesla превзошла эти ориентиры, отчасти благодаря своему последнему финансовому отчёту и агрессивной стратегии снижения цен. Судя по всему, эта стратегия приносит свои дивиденды, поскольку конкурирующие автопроизводители изо всех сил пытаются следовать этому шагу. В январе Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в США на целых 20%. Хотя такой шаг ударит по марже компании, одновременно он может заметно увеличить продажи. Недавнее снижение цен уже имело успех в Китае.

Источник: businessinsider